Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
Varios menores fueron atendidos en urgencias por picazón y molestias en los ojos tras montar en la atracción de los coches de choque, mientras la feriante sostiene que actuó en cuanto fue avisada y el Ayuntamiento asegura que se siguieron todos los protocolos de seguridad
Valle de Abdalajís
Martes, 12 de agosto 2025, 00:12
Al menos quince menores han necesitado atención médica por irritaciones, molestias y lesiones oculares tras acudir a la feria de Valle de Abdalajís. Según coinciden ... testimonios de familias y personal sanitario, los casos se asocian a la atracción de los coches de choque, de la que se habrían desprendido pequeñas partículas metálicas o restos de grasa procedentes del sistema eléctrico del techo. Algunos pacientes, atendidos inicialmente en el centro de salud local, fueron diagnosticados con úlceras corneales y alertados de tener que ir a hospitales de Málaga capital para un seguimiento especializado si las molestias continuaban.
El primer caso detectado se registró el sábado 9 de agosto por la mañana, cuando una menor se despertó con el ojo enrojecido y fue atendida en el ambulatorio, donde le extrajeron un cuerpo extraño. A lo largo del día, comenzaron a aparecer más menores con parches oculares, y en la madrugada del domingo, según relata María Blanca Castillo, familiar de varios afectados, «había más de quince niños esperando revisión». La misma fuente asegura que la farmacia del pueblo se quedó sin el tratamiento indicado y que varios familiares tuvieron que desplazarse a Málaga para conseguirlo.
Castillo afirma que se dirigió a la responsable de la atracción para pedir que la cerrara y para solicitar el seguro de responsabilidad civil. «Me dijo que lo tenía el Ayuntamiento y que toda la documentación estaba en regla. Incluso aseguró que la Guardia Civil y un perito habían revisado la atracción sin orden de cierre», relata. Según su testimonio, la operaria le explicó que la caída de virutas podría deberse a la grasa acumulada en la tela metálica del techo, que al vibrar se desprende en partículas, un fenómeno que se agravaría por subidas y bajadas de tensión eléctrica en la zona.
La alcaldesa de Valle de Abdalajís, Virginia Romero, ha confirmado a SUR que la atracción contaba con todos los requisitos legales para su instalación, incluidas inspecciones técnicas, revisiones y seguros vigentes. «Los técnicos municipales emitieron un informe favorable y la Guardia Civil comprobó la documentación en la propia feria», afirma. Romero también ha subrayado que, una vez autorizada, «cualquier incidente ocurrido dentro de la atracción es responsabilidad de la titular y su aseguradora». Según la regidora, el Ayuntamiento tiene constancia directa de «tres o cuatro casos» comunicados oficialmente, aunque reconoce que han circulado referencias a un mayor número de afectados.
«Cualquier incidente ocurrido dentro de la atracción es responsabilidad de la titular y su aseguradora», recalca Virginia Romero
Informes médicos
Según dos informes médicos, uno del consultorio local de Valle de Abdalajís y otro del Hospital Materno-Infantil de Málaga, a los que ha tenido acceso SUR, un paciente fue atendido por «molestia ocular» tras «montarse en una atracción de feria (coches de choque) en el Valle de Abdalajís», recibiendo prescripción de colirio y seguimiento domiciliario. El otro documento recoge el caso de un menor de 15 años diagnosticado con «úlcera corneal» y tratado con antibióticos durante siete días, con indicación de controlar la evolución y acudir de nuevo a consulta si aparecían signos de empeoramiento.
Varios vecinos sostienen que el personal sanitario ya había advertido el sábado a las autoridades de la acumulación de casos, sin que se ordenara el cierre inmediato. Este hecho ha generado debate en la localidad sobre la eficacia de las inspecciones previas y la rapidez en la gestión de incidencias. Para algunos residentes, permitir que la atracción continuara abierta después de los primeros avisos supuso un riesgo evitable, mientras que otros recuerdan que la feria cumplía formalmente con toda la normativa exigida antes de su apertura.
La feriante
La feriante responsable de la atracción, tras ser contactada por este periódico, sostiene que cumplía con toda la documentación exigida por ley y que actuó de inmediato al ser informada por la Guardia Civil el domingo por la tarde. Afirma que en ningún momento se le notificó el problema con días de antelación, como aseguran algunos vecinos, y que, tras consultar con su perito, aplicó las medidas indicadas para poder seguir funcionando, entre ellas volver a engrasar la red superior de la instalación.
«La primera perjudicada de que mi negocio sufra un accidente soy yo», recalca la feriante.
Ella misma asegura que en sus 30 años de actividad ferial nunca había ocurrido un incidente similar y defiende que no puede confirmar «al cien por cien» que las molestias oculares procedan de su atracción, aunque no descarta esa posibilidad. «La primera perjudicada de que mi negocio sufra un accidente soy yo», afirma. La empresaria rechaza haber tenido enfrentamientos con el público y asegura que devolvió el importe de las fichas a quienes lo solicitaron.
Casabermeja y Villanueva de la Concepción siguen el caso
La atracción de los 'coches de choque' implicada en el incidente de Valle de Abdalajís habría estado anteriormente en la feria de Casabermeja. La alcaldía de este municipio asegura no tener constancia de lesiones similares durante sus festejos, aunque admite que el recinto ferial puede generar polvo ambiental capaz de provocar molestias puntuales. «No tenemos ninguna denuncia ni registro médico que lo confirme», señalan fuentes municipales. Sin embargo, familiares de afectados en el Valle sostienen que allí también se produjeron casos, aunque esta información no ha podido ser corroborada oficialmente.
Villanueva de la Concepción, próximo destino de la atracción, ha activado contactos con autoridades de Valle de Abdalajís y otros municipios para verificar si se trata del mismo equipo. «Si no se garantiza la seguridad, no se permitirá su instalación», afirman desde el consistorio. El Ayuntamiento reconoce que ha recibido advertencias de vecinos del Valle, aunque pide cautela ante la posibilidad de que parte de la alarma se deba a la difusión de comentarios no contrastados.
Pese a esta prudencia, las autoridades de Villanueva de la Concepción admiten que «algo habrá ocurrido» y que, si la empresa titular no presenta garantías y no corrige posibles fallos, se denegará su instalación
