Los 'coches de choque' instalados en la feria de Valle de Abdalajís. SUR

Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís

Varios menores fueron atendidos en urgencias por picazón y molestias en los ojos tras montar en la atracción de los coches de choque, mientras la feriante sostiene que actuó en cuanto fue avisada y el Ayuntamiento asegura que se siguieron todos los protocolos de seguridad

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Valle de Abdalajís

Martes, 12 de agosto 2025, 00:12

Al menos quince menores han necesitado atención médica por irritaciones, molestias y lesiones oculares tras acudir a la feria de Valle de Abdalajís. Según coinciden ... testimonios de familias y personal sanitario, los casos se asocian a la atracción de los coches de choque, de la que se habrían desprendido pequeñas partículas metálicas o restos de grasa procedentes del sistema eléctrico del techo. Algunos pacientes, atendidos inicialmente en el centro de salud local, fueron diagnosticados con úlceras corneales y alertados de tener que ir a hospitales de Málaga capital para un seguimiento especializado si las molestias continuaban.

