Parte superior de la atracción de coches de choque de la feria de Valle de Abdalajís. En el recuadro, detalle de un ojo con dos de las motas incrustadas. SUR

«Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís

Los afectados denuncian la falta de actuación inmediata tras los primeros casos de lesiones oculares causadas por partículas en la atracción de los coches de choque

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Valle de Abdalajís

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:25

Daniel es un niño de 13 años que va a la feria de su pueblo. Como cualquier menor, disfruta montándose en las diferentes atracciones que ... llegan a Valle de Abdalajís con motivo de su festividad. Aunque, si hay una que no puede faltar por excelencia, es la de los coches de choque. Tanta es la fascinación del chico por esta máquina que compra entre 15 y 20 fichas para que le duren todo el fin de semana. Sin embargo, el sábado, cuando el reloj marca las tres de la madrugada y llega a su casa, algo no termina de ir bien: el ojo le empieza a molestar.

