Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico

La Policía Nacional resuelve la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico a su cierre. Los agentes han ... detenido a cinco ultras del Málaga Club de Fútbol por supuestamente golpear a la víctima y a su acompañante, que resultó herida en menor medida, después de que un trabajador del establecimiento se percatara de que estos chicos eran hinchas del Deportivo de La Coruña por el tatuaje que tenía uno de ellos y espoleara a los integrantes del Frente Bokerón.

Ocurrió el pasado sábado 12 de julio por la noche, poco después de las diez, cuando la Isla Pool Club, un lugar de ocio dentro del complejo La Hípica, cerraba sus puertas y los clientes desalojaban el recinto. Fuera ya de las instalaciones, en una explanada que funciona de aparcamiento para los que acuden al club, fue exactamente donde los presuntos agresores abordaron a su víctima, tal y como adelantó este periódico.

Sin mediar palabra, según las distintas fuentes consultadas por este periódico, el grupo, al parecer, comenzó a propinar patadas y puñetazos a los jóvenes, que estaban de vacaciones en la ciudad y habían salido de fiesta en la Isla. Al menos ocho llamadas recibieron los servicios de emergencias alertando de la paliza que dejó al peor parado tendido en el suelo y sangrando por la nariz.

El teléfono 112 Andalucía requirió entonces a efectivos de Policía Local, que realizaron el parte de intervención -precisaron fuentes municipales- y de Policía Nacional. Hasta el lugar también acudieron profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que confirmaron al 112 el traslado del herido al Hospital Regional de Málaga.

Según la versión que brindó uno de los socios de la Isla a este periódico, los sospechoso trataron de acceder al club una media hora antes del cierre, pero los miembros de seguridad les denegaron la entrada y los mismos, posteriormente, trataron de disuadir el ataque y movilizar una ambulancia para el herido. Si bien, las pesquisas llevadas a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Información han esclarecido que un trabajador del complejo que hacía labores de vigilancia y seguridad habría grabado a los turistas en el interior del local, posiblemente para mostrar el tatuaje a sus compinches, y lo habría difundido a través de una red social.

De esta manera, los investigadores apuntan este como el detonante de la agresión, que se produjo sin mediar palabra, puesto además que dichas aficiones representan ideologías políticas antagonistas y que habrían protagonizado con anterioridad altercados de orden público.

Gracias a la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Científica y de la Unidad de Vigilancias y Apoyo Operativo, los policías han logrado detener a los sospechoso, que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones, con abuso de superioridad, y de odio, por ideología. No obstante, desde la Comisaría Provincial han informado de que la operación continúa abierta a la espera de nuevas identificaciones y detenciones.