Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico

Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico

La Policía Nacional señala a una segunda víctima herida en menor medida, ambas de la hinchada del Dépor, y a un trabajador del establecimiento entre los sospechosos

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:29

La Policía Nacional resuelve la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico a su cierre. Los agentes han ... detenido a cinco ultras del Málaga Club de Fútbol por supuestamente golpear a la víctima y a su acompañante, que resultó herida en menor medida, después de que un trabajador del establecimiento se percatara de que estos chicos eran hinchas del Deportivo de La Coruña por el tatuaje que tenía uno de ellos y espoleara a los integrantes del Frente Bokerón.

