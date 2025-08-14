Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Gatos en las inmediaciones de las viviendas. SUR

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria retirará los gatos de los residenciales de la calle Conchitina

El área de Sanidad cifra en 40 los felinos de la colonia, de los que 26 están esterilizados, vacunados e identificados por chip

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincòn de la Victoria

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:35

La Concejalía de Sanidad de Rincón de la Victoria, que dirige Lola Ramos, ha dado instrucciones a los servicios zoosanitarios para que procedan a la ... retirada de los gatos de la colonia de la calle Conchitina que, como denuncian los vecinos y vecinas de esta zona, causan problemas de seguridad vial y de carácter sanitario, al merodear por las piscinas y otras zonas comunes, además de en las terrazas de las propias casas.

