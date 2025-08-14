El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria retirará los gatos de los residenciales de la calle Conchitina

La Concejalía de Sanidad de Rincón de la Victoria, que dirige Lola Ramos, ha dado instrucciones a los servicios zoosanitarios para que procedan a la ... retirada de los gatos de la colonia de la calle Conchitina que, como denuncian los vecinos y vecinas de esta zona, causan problemas de seguridad vial y de carácter sanitario, al merodear por las piscinas y otras zonas comunes, además de en las terrazas de las propias casas.

Y es que, los residentes en las urbanizaciones cercanas al descampado en el que se han instalado los felinos aseguran que, desde 2021, sufren las molestias de la presencia excesiva de estos animales. Como, sostienen, han hecho saber al Ayuntamiento, mediante escritos estas molestias y que la cuestión ya tiene cariz de problema sanitario, por el foco de infección que suponen los gatos ferales.

La Administración local explica que ya ha realizado visitas para conocer y valorar la situación y, de este modo, apunta que se han contabilizado 40 ejemplares, más medio centenar según los afectados, de los que, como indican desde el área que dirige Ramos, «hay 26 esterilizados, vacunados e identificados por chip».

«Alimentadores clandestinos»

«El principal problema lo generan algunas personas que llevan comida sin autorización y de forma indiscriminada. Provocando sobrepoblación, atracción de más ejemplares y aumento del número de individuos en la colonia», aclara la edil, que también recuerda las «consecuencias negativas por acúmulo de alimento que se descompone».

«Estas personas no colaboran , ponen grandes cantidades de comida que no retiran y quitan los carteles informativos que advierten que los gatos no deben ser alimentados, pues ya se hace por personas con autorización y con unas pautas que evitan problemas sanitarios», insiste la responsable municipal.

Al respecto, como ya publicó SUR, se ha solicitado a la Policía Local que realice vigilancia «para identificar a los alimentadores clandestinos».

«Una vez se elimine el punto de alimentación no autorizado, se reducirán los problemas», juzga la concejala.