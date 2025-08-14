Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Gatos en las inmediaciones de las viviendas. SUR

«Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria

Los felinos viven en la calle Conchitina y son alimentados de forma irregular; el Ayuntamiento es consciente de la situación y tratará de localizar a los responsables de llevar comida a los animales para acabar con el problema

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:24

Vecinos y vecinas de las urbanizaciones de la zona de Bezmiliana, en Rincón de la Victoria, aseguran que su paciencia ya está colmada. El motivo ... es el sinfín de molestias que genera una colonia de gatos que, como denuncian, «está totalmente descontrolada».

