«Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria

Vecinos y vecinas de las urbanizaciones de la zona de Bezmiliana, en Rincón de la Victoria, aseguran que su paciencia ya está colmada. El motivo ... es el sinfín de molestias que genera una colonia de gatos que, como denuncian, «está totalmente descontrolada».

El problema, como lamenta una de las afectadas, no es nuevo, viene, al menos, de 2021 y tiene un foco concreto, un descampado al final de la calle Conchitina. Allí comenzaron a refugiarse algunos de estos animales, al principio, pocos, pero su presencia se ha incrementado de forma exponencial gracias, como critican, a personas que han decidido alimentarlos; debido a ello, ya superan el medio centenar. «Comenzaron a echarles sacos de pienso enteros y, de esta forma, se han podido reproducir. De nada ha servido retirar el alimento, siempre había más», describe una de las residentes.

Otra de las vecinas del barrio, donde hay varios complejos de adosados, comenta que esta «plaga» altera el día a día de los que tienen su casa cerca. «No puedo salir a la terraza por tener un foco de infección aquí al lado», sostiene. Las áreas comunes de este vecindario están «intransitables», con daños en las palmeras y el césped, por acudir allí los felinos y transmitirles enfermedades a la vegetación, a lo que hay que unir «kilos y kilos» de excrementos que hay que impiden el normal uso de la piscina.

Y hay más. «Hemos tenido a gatos moribundos, escupiendo sangre, aquí junto a nuestros hijos, cuando tratábamos de bañarnos en familia», afirman. «No son solo gatos, aquí vienen todo tipo de animales, desde gaviotas a jabalíes, es un problema grave», añaden.

Según dejan claro las víctimas de esta situación, el Ayuntamiento es consciente de lo que ocurre, ya que ha recibido escritos de denuncia, en los que se llega advertir de que los gatos han estado a punto de causar accidentes de coche, al colarse en los aparcamientos de los residenciales.

Por parte de la Administración local, dejan claro que son conocedores de las quejas en el vecindario y apuntan que ya se han tomado medidas al respecto, aunque, por el momento, sin éxito. Una de las acciones ha sido colocar carteles informativos que recuerdan la prohibición de dar de comer a los animales; todos han sido arrancados, como apuntan fuentes municipales, que apostillan que, precisamente, hay un lugar de alimentación controlado en los alrededores de la colonia salvaje.

Llegados a este punto, la cuestión ha tomado ya dimensiones de investigación, ya que, como explican desde el Gobierno municipal, se ha dado instrucciones a la Policía Local para que localice y sancione a la persona que se dedica a dar comida a los gatos.

Esta costumbre, destacan, está precisamente en el foco de todo lo que ocurre en esta parte del casco urbano. Rincón de la Victoria rubricó, en 2024, un acuerdo de colaboración con el Colegio de Veterinarios para la implantación de la gestión integral del Método Captura, Esterilización y Retorno.