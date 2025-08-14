Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen de archivo de la entrada del Hospital Regional. Ñito Salas

Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis

El contagio se produce después de tratar a un paciente infectado, aunque la dirección del centro insiste en que no significa que estén enfermos

Matías Stuber

Matías Stuber

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:07

El cribado realizado en el Hospital Regional entre 45 profesionales sanitarios, tras un contacto con un paciente infectado de tuberculosis, ha dado como resultado ... cinco positivos. Lo denuncia este jueves el sindicato médico SATSE, al mismo tiempo que se lamenta una situación se podía haber evitado con un mejor protocolo de seguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  2. 2

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  3. 3 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  4. 4 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  5. 5 Cuatro malagueños salvan la vida tras toparse con un incendio cuando circulaban por una autovía en Galicia
  6. 6 Freno a las nuevas licencias de pisos turísticos en Málaga: no habrá en los próximos tres años
  7. 7 Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla
  8. 8 Arroja a su pareja de un coche en marcha por segunda vez en menos de un mes Churriana
  9. 9 Evacuada una mujer de 48 años en helicóptero al Hospital Regional tras una colisión entre dos turismos en Vélez-Málaga
  10. 10 Málaga busca conductores para la grúa municipal: ampliará la bolsa de trabajo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis

Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis