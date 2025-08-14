Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis

El cribado realizado en el Hospital Regional entre 45 profesionales sanitarios, tras un contacto con un paciente infectado de tuberculosis, ha dado como resultado ... cinco positivos. Lo denuncia este jueves el sindicato médico SATSE, al mismo tiempo que se lamenta una situación se podía haber evitado con un mejor protocolo de seguridad.

«La dirección del hospital nos aseguró que se iban a preocupar de la salud de los profesionales, pero la realidad es bien distinta. La falta de personal ha influido en que haya más contactos», denuncia los responsables de SATSE a este periódico.

Fuentes oficiales del Hospital Regional han confirmado los positivos de estos cinco profesionales, pero matizan lo ocurrido y estiman que es importante establecer un contexto completo de lo ocurrido. Recuerdan que el cribado se realiza tras tener constancia del contacto con un paciente infectado, el pasado 12 de agosto.

A partir de aquí, en un escrito facilitado a los medios de comunicación, la dirección del Hospital Regional insiste en que un positivo no equivale a estar enfermo.

«En el marco de las medidas de control preventivo, se han detectado cinco profesionales con resultado positivo en la prueba inicial de cribado. Este resultado no implica estar enfermo, ya que puede deberse, entre otras causas, a un contacto previo con la bacteria que el propio sistema inmunitario controló de forma efectiva, a la administración de la vacuna BCG (Bacillus Calmette-Guérin, utilizada para prevenir formas graves de tuberculosis) o a reacciones cruzadas con otros micobacterios no tuberculosos», reza el mismo.

Por otra parte, se señala que todos los profesionales «están siendo objeto de seguimiento clínico y de las pruebas complementarias necesarias para confirmar su estado de salud». Además, se considera que situaciones así «son habituales en el ámbito sanitario».

¿Qué es la tuberculosis? Según la Organización Mundial de Salud (OMS) se trata de una «enfermedad infecciosa causada por el bacilo tuberculoso, una bacteria que suele afectar a los pulmones. Se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe». En caso de no tratarse, existe peligro para la vida.