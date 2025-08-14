Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los servicios de emergencias en el lugar del segundo accidente. Javier R.

Dos heridos en sendos accidentes con patinetes eléctricos con media hora de diferencia en Málaga

Los hechos ocurrieron a última hora de este miércoles en dos puntos de la capital

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:22

Miércoles 13 de agosto, última hora de la tarde, y los servicios sanitarios evacuaron, con apenas media hora de diferencia, a dos personas en sendos ... accidentes de tráfico con patinetes eléctricos en dos puntos de la capital malagueña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  2. 2

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  3. 3 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  4. 4 Cuatro malagueños salvan la vida tras toparse con un incendio cuando circulaban por una autovía en Galicia
  5. 5 Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla
  6. 6 Evacuada una mujer de 48 años en helicóptero al Hospital Regional tras una colisión entre dos turismos en Vélez-Málaga
  7. 7 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  8. 8 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  9. 9 Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico
  10. 10 Freno a las nuevas licencias de pisos turísticos en Málaga: no habrá en los próximos tres años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos heridos en sendos accidentes con patinetes eléctricos con media hora de diferencia en Málaga

Dos heridos en sendos accidentes con patinetes eléctricos con media hora de diferencia en Málaga