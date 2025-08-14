Dos heridos en sendos accidentes con patinetes eléctricos con media hora de diferencia en Málaga

Miércoles 13 de agosto, última hora de la tarde, y los servicios sanitarios evacuaron, con apenas media hora de diferencia, a dos personas en sendos ... accidentes de tráfico con patinetes eléctricos en dos puntos de la capital malagueña.

El teléfono 112 Andalucía recibió la primera llamada minutos antes de las 20.00 horas. El alertante informaba de la colisión de un turismo con un patinete en la avenida Arroyo de los Ángeles con el Paseo de Martiricos en la que un joven había resultado herido. Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de Policía Nacional, Local y los sanitarios, que evacuaron al afectado, de 19 años, al Hospital Regional Universitario de Málaga.

El segundo accidente se registró poco antes de que dieran las 20.30. En esta ocasión, el testigo alertó al centro coordinador del atropello a una mujer que circulaba en patinete por una rotonda de calle Curtidores. Los agentes locales acudieron igualmente al lugar de los hechos; mientras que, los facultativos trasladaron a la herida, de 61 años, al Hospital Universitario Virgen de la Victoria.