Las efemérides más destacadas del 14 de agosto

Consulta las efemérides de hoy 14 de agosto y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy

José María Marín

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:00

Explora la corriente del tiempo: conoce eventos memorables y momentos culturales que han marcado el 14 de agosto.

  1. ¿Qué pasó el 14 de agosto?

En España:

  • 1931: en España, Julián Besteiro es elegido presidente de las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española, tras la apertura oficial de las sesiones.

  • 1952: llega a un puerto británico el primer buque español desde 1936.

  • 1967: el escritor español Fernando Arrabal es liberado bajo fianza.

  • 1968: se restablece en España la ley de bandidaje y terrorismo de 1960.

  • 1976: en Almería (España), la Guardia Civil asesina a un joven que iba a realizar una pintada.

  • 1977: España se adhiere al Protocolo de Ampliación del Estatuto de Refugiados.

  • 1979: la policía española da muerte a Pedro Tabanera Pérez, uno de los miembros más buscados del GRAPO.

  • 2002: en la bahía de Algeciras parte con destino a Mónaco la mayor estructura flotante del mundo, construida por los grupos españoles FCC y Dragados. El dique, de 350 metros de longitud y 19 de altura, dispone de 400 plazas de aparcamiento, un puerto para embarcaciones de recreo e instalaciones para el atraque de cruceros de más de 200 metros de eslora.

