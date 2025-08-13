Las efemérides más destacadas del 14 de agosto
Consulta las efemérides de hoy 14 de agosto y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy
Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:00
Explora la corriente del tiempo: conoce eventos memorables y momentos culturales que han marcado el 14 de agosto.
¿Qué pasó el 14 de agosto?
En España:
1931: en España, Julián Besteiro es elegido presidente de las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española, tras la apertura oficial de las sesiones.
1952: llega a un puerto británico el primer buque español desde 1936.
1967: el escritor español Fernando Arrabal es liberado bajo fianza.
1968: se restablece en España la ley de bandidaje y terrorismo de 1960.
1976: en Almería (España), la Guardia Civil asesina a un joven que iba a realizar una pintada.
1977: España se adhiere al Protocolo de Ampliación del Estatuto de Refugiados.
1979: la policía española da muerte a Pedro Tabanera Pérez, uno de los miembros más buscados del GRAPO.
2002: en la bahía de Algeciras parte con destino a Mónaco la mayor estructura flotante del mundo, construida por los grupos españoles FCC y Dragados. El dique, de 350 metros de longitud y 19 de altura, dispone de 400 plazas de aparcamiento, un puerto para embarcaciones de recreo e instalaciones para el atraque de cruceros de más de 200 metros de eslora.
