Pellicer: «Es un año muy bonito»

Ha llegado el momento del estreno liguero (este sábado ante el Eibar en La Rosaleda, a las 19.30 horas), y de esto entiende un ... poco un Sergio Pellicer que se ha convertido en uno de los técnicos que más tiempo continuado lleva en uno de los actuales equipos de Segunda, sólo por detrás de José Alberto López (Racing), Rubi (Almería) y José Juan Romero (Ceuta). En su repaso ante los medios, el preparador castellonense del Málaga asume el reto de la exigencia, de aspirar a algo más, y no se escondió ante este aspecto clave.

El reto de la exigencia

« Nuestra exigencia es cada partido competir al máximo, Queremos reafirmarnos en la competición. El curso pasado hubo momentos que cayeron cruz y al final acabamos peleando por salvar la categoría, y es ahí donde debemos dar ese paso adelante y que sea un año más divertido y no con tanto sufrimiento. Queremos dar pasos adelante, mejorar cosas que ya hicimos muy bien la pasada campaña... Ese cambio de velocidades cuando tienes la pelota o no tienes el balón. Nos acercamos a cosas que queremos y estamos lejos de cosas que queremos mejorar, pero queremos ser más dinámicos, ser más agresivos, ir al espacio...».

Dicho esto, Pellicer asumió que «Queremos ser ambiciosos, pero recordemos que están los tres que bajaron y que no subieron (Cádiz, Granada y Almería) y los tres nuevos que han bajado (Valladolid, Las Palmas y Eibar). Va a ser un año complicado por muchas situaciones (se refiere, una vez más, a que haber más exigencia sobre el equipo), pero va a depender de los valores que quieras transmitir. Porque si eres valiente, transmites esa exigencia, tienes desparpajo y valentía... Lo que nos puede marcar son los errores, pero hay errores de falta de capacidad o de falta de preparación, y estos son los que hay que evitar. Tiene que haber en todo momento una cultura de trabajo».

El rival de este sábado, el Eibar

«Es un equipo en ciertos aspectos es parecido a nosotros, que aprieta alto, que quiere ser valiente y protagonista. Cuando empieza el estrés de competición pueden cambiar las cosas y tenemos que ser nosotros mismos.

Pellicer, tildado de entrenador defensivo

«Entiendo a la gente, como siempre digo. Al final tienes detractores y hay que saber entenderlo. Ojalá no me quiten esa etiqueta y ganemos partidos. Ya digo que habrá ocasiones en que haya que manejar estructuras diferentes...

El 1-0 al Betis del sábado como ejemplo del cambio

«Con el perfil de jugadores que tenemos y con la ayuda de los nuevos, tenemos que ser vertiginosos y cambiar de velocidades, pero no podemos perder nuestra esencia de ser valientes. El camino es ser mejores en todo, ser solidarios en defensa como parte del año `pasadpo. Los equipos se construyen en todas las facetas y siempre hay mucho por mejorar».

Alfonso Herrero, listo para jugar

«Alfonso (Herrero) ha hecho un esfuerzo brutal. Estoy muy contento con él y con Carlos (López). Máxima confianza en ellos, también por lo que nos ha dado Alfonso en dos años, pero este año puede haber más cambios en determinadas posiciones. ¿Puedes aguantar 90 minutos al ritmo que queremos? El once titular del sábado es para la prensa o los aficionados. Yo le pregunto a los jugadores que influencia vas a tener durante el año o en el partido. Es importante el partido del sábado y el entrenamiento del lunes, y que los que no hayan participado se entrenen como animales. Eso va a dar nuestra medida«.

¿Plantilla cerrada?

«Yo me dedico a entrenar. Me importa poco lo que tenga que venir ahora mismo. Me importa el Eibar, pero todos queremos mejorar. Estoy contento con la plantilla y cómo están yendo las cosas», comentó en relación a la posible llegada de un extremo al Málaga de aquí al final del plazo del mercado.

La trituradora de entrenadores que es el fútbol profesional

«Esto son resultados y en lo único que se focaliza el entrenador es en el día a día, que por lo menos te recuerden por haberlo dado todo, una cultura de trabajo y el crecimiento de los chicos. El club es mucho más grande que un entrenador, un director deportivo».

Dos temporadas con pocos cambios en el Málaga

«Es positivo pero esto requiere tiempo. junto a los fichajes que se han hecho, que son cinco, además vemos el crecimiento de Rafa, Chupete Aarón (Ochoa), Izan (Merino), y también los jugadores que llevan la tercera temporada más Lobete, Luismi, Alex Pastor... Luismi, por ejemplo, hace mejor a Izan. Ese es el proceso, trabajar, que nos conozcamos todos. Estamos buscando el rendimiento inmediato y acelerar el rendimiento individual del jugador, para el rendimiento colectivo. Es un año muy bonito para tener claro el objetivo, pero dando esa continuidad. Creo que se queda un futuro bonito para el Málaga por lo que se está generando».

La aportación de Montero y la polivalencia de Dotor

«Llegó la semana pasada, y en esta lo ha hecho todo. Tiene mucha experiencia y nos va a ayudar muchísimo. Está pretemporada. Dotor puede jugar en todas las posiciones del centro del campo, incluso de 'seis'. Lo vamos a usar dependiendo del rendimiento que haya, de la competitividad entre compañeros. Cuando lo seguía en el Castilla, jugaba de 'ocho' o de 'diez'».

Los lesionados de larga duración

«Haitam es el más cercano no a reaparecer, sino a empezar a entrenarse. Moussa tiene todavía un proceso por delante. Esta es la cara amarga de los futbolistas. Espero que se recuperen pronto».