¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del miércoles, 27 de agosto de 2025

SUR

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:33

Entérate de los eventos más importantes con el resumen de SUR.es hoy.

La Junta eleva el control sobre las viviendas turísticas: 3.812 canceladas en la provincia de Málaga

El manga que arrasa en Netflix, 'One Peace', también estará en San Diego Comic-Con Málaga

Ya hay fecha para la reapertura de la calle Victoria al tráfico tras dos meses cerrada en Málaga

Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga

Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga

Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo

Fallece a los 78 años el pintor Antonio Cárdenas, autor del cartel de la Semana Santa de Málaga en 2016

Entradas gratis para ver al Unicaja en la Copa de Andalucía

Top 50
  1. 1 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  2. 2 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  3. 3 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  4. 4

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  5. 5 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  6. 6 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  7. 7 El viento de terral vuelve a Málaga con aviso amarillo: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  8. 8 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  9. 9 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  10. 10 Protección de Datos, inflexible con los hoteles que piden copia del DNI a los clientes: la última sanción se eleva a 70.000 euros

Espacios grises

