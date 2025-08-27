Fallece a los 78 años el pintor Antonio Cárdenas, autor del cartel de la Semana Santa de Málaga en 2016

El pintor de Lanzarote afincado en Marbella Antonio Cárdenas ha fallecido a los 78 años en la noche de este martes, según han informado personas ... cercanas a este artista, que fue el autor del cartel oficial de la Semana Santa de Málaga en el año 2016, en el que plasmó a la Virgen del Traspaso y Soledad de la Cofradía de Viñeros. Cárdenas estaba vinculado especialmente a la Cofradía de los Estudiantes, para la que efectuó los carteles anunciadores de su salida procesional en 2010 y 2012. Asimismo, en junio de 2014 realizó un retrato del Cristo Coronado de Espinas de esta popular hermandad del Lunes Santo en plena calle Alcazabilla, de forma que la ejecución de la obra pudo ser contemplada por todas las personas que transitaban por esta céntrica vía.

Antonio Cárdenas nació en Arrecife, localidad de la isla canaria de Lanzarote, en el año 1947. Comenzó su formación artística con el pintor iliturgitano Antonio Orea, si bien residía en Marbella desde hace más de cincuenta años. Su dilatada trayectoria está conformada por más de 30 exposiciones por todo el ámbito nacional, así como en otros países entre los que se encuentran Marruecos y Bruselas. Su producción, que abarca desde la pintura, el diseño gráfico, la escultura, joyería o grabado, destacaba por la creación de obras expresionistas-realistas y la mezcla de materiales para las composiciones.

Ampliar El pintor, durante la realización de un retrato del Cristo Coronado en la calle Alcazabilla. Sur

En el caso de la pintura, este artista empleaba óleo sobre lienzo, al igual que diversos tejidos y papeles para crear volúmenes y texturas junto a la paleta cromática. Igualmente cultivaba la técnica de grafito en su producción retratista, así como la pintura religiosa y la taurina. Entre las obras realizadas a lo largo de su pródiga vida artística se pueden encontrar diversos retratos de la Casa Real Española (expuestos en el Palacio de Zarzuela), de la monarquía de Marruecos y Kuwait, del ex presidente del gobierno Adolfo Suárez, así como de San Josemaría Escrivá de Balaguer para Puerto Rico.