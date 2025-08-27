Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El pintor Antonio Cárdenas, junto a la Alcazaba de Málaga. Sur

Fallece a los 78 años el pintor Antonio Cárdenas, autor del cartel de la Semana Santa de Málaga en 2016

El artista estaba estrechamente ligado a la Cofradía de los Estudiantes, para la que realizó los carteles anunciadores de los años 2010 y 2012

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:43

El pintor de Lanzarote afincado en Marbella Antonio Cárdenas ha fallecido a los 78 años en la noche de este martes, según han informado personas ... cercanas a este artista, que fue el autor del cartel oficial de la Semana Santa de Málaga en el año 2016, en el que plasmó a la Virgen del Traspaso y Soledad de la Cofradía de Viñeros. Cárdenas estaba vinculado especialmente a la Cofradía de los Estudiantes, para la que efectuó los carteles anunciadores de su salida procesional en 2010 y 2012. Asimismo, en junio de 2014 realizó un retrato del Cristo Coronado de Espinas de esta popular hermandad del Lunes Santo en plena calle Alcazabilla, de forma que la ejecución de la obra pudo ser contemplada por todas las personas que transitaban por esta céntrica vía.

