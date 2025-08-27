Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga

Ambos fueron arrestados a las horas, después de que las víctimas, con edades inferiores a los 16 años, dieran la voz de alarma

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:24

Un portero de una caseta del Real y su amigo han sido detenidos por la presunta violación a dos menores, con edades inferiores a los ... 16 años, según han precisado a SUR las fuentes consultadas. Los hechos supuestamente sucedieron en la madrugada del 20 de agosto, en un descampado próximo al recinto ferial del Cortijo de Torres. Ambos han quedado en libertad como investigados por un delito de agresión sexual.

