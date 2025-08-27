Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga

Un portero de una caseta del Real y su amigo han sido detenidos por la presunta violación a dos menores, con edades inferiores a los ... 16 años, según han precisado a SUR las fuentes consultadas. Los hechos supuestamente sucedieron en la madrugada del 20 de agosto, en un descampado próximo al recinto ferial del Cortijo de Torres. Ambos han quedado en libertad como investigados por un delito de agresión sexual.

Los sospechosos tienen 21 y 23 años. Al parecer, el portero conoció aquella noche a una de las víctimas, con la que mantuvo el contacto por el móvil. Al terminar su turno, supuestamente le insistió para verse y para que acudiera al encuentro con su amiga, ya que él también iría acompañado.

Fueron las propias menores las que, a las horas, dieron la voz de alarma, tras lo que la Policía Local inició la búsqueda de los presuntos autores y arrestó a uno de ellos. A las horas, agentes de la Policía Nacional dieron con el segundo sospechoso.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, acordó el pasado viernes la puesta en libertad provisional de los dos detenidos y les impuso como medida cautelar la prohibición de comunicación y aproximación a las víctimas. Se investiga un presunto delito de agresión sexual.