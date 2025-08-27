Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
El fuego ha afectado a toda la vivienda, ubicada en el distrito de Cruz del Humilladero
SUR
Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:36
Un hombre de 77 años ha fallecido y una mujer de 26 años ha resultado herida en el incendio de un piso ocurrido este miércoles ... en Málaga capital, según ha informado el 112.
El teléfono de Emergencias ha recibido sobre las 17,45 horas varios avisos de testigos que informaban de un incendio en un primer piso de un bloque de vivienda situado en la calle Noray, en el distrito Cruz del Humilladero. Indicaban en sus llamadas que podía haber personas atrapadas en el interior del inmueble.
La sala coordinadora ante los hechos ha activado a los bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha movilizado una UVI, a la Policía Local y a la Policía Nacional.
Los sanitarios han confirmado al 112 que un hombre de 77 años ha fallecido y una mujer de 26 ha resultado herida y ha sido evacuada al Hospital Materno. Los bomberos han precisado que el incendio se ha originado en una de las habitaciones y se ha visto afectado el piso en su totalidad.
