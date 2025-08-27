Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viajeros depositan las llaves en el cajetín tras su estancia en una vivienda turística de Málaga. Ñito Salas

La Junta eleva el control sobre las viviendas turísticas: 3.812 canceladas en la provincia de Málaga

En el conjunto de la región se han anulado 10.300 inmuebles de alquiler vacacional tras aplicar la regulación en coordinación con los municipios

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:35

Tras la firma de convenios de actuación con ayuntamientos de las capitales de provincia, la Junta de Andalucía ha reforzado los controles sobre las viviendas ... turísticas hasta cancelar 10.300 inmuebles en el conjunto de la región desde el pasado año y hasta este mes de agosto tras las medidas de inspección, regulación y ordenación impulsadas por la administración autonómica en coordinación con los ayuntamientos andaluces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  3. 3 El viento de terral vuelve a Málaga con aviso amarillo: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  4. 4 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  5. 5 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  6. 6 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  7. 7

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  8. 8 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  9. 9 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  10. 10 El restaurante La Deriva reabre en el Soho de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta eleva el control sobre las viviendas turísticas: 3.812 canceladas en la provincia de Málaga

La Junta eleva el control sobre las viviendas turísticas: 3.812 canceladas en la provincia de Málaga