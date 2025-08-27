La Junta eleva el control sobre las viviendas turísticas: 3.812 canceladas en la provincia de Málaga
En el conjunto de la región se han anulado 10.300 inmuebles de alquiler vacacional tras aplicar la regulación en coordinación con los municipios
Málaga
Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:35
Tras la firma de convenios de actuación con ayuntamientos de las capitales de provincia, la Junta de Andalucía ha reforzado los controles sobre las viviendas ... turísticas hasta cancelar 10.300 inmuebles en el conjunto de la región desde el pasado año y hasta este mes de agosto tras las medidas de inspección, regulación y ordenación impulsadas por la administración autonómica en coordinación con los ayuntamientos andaluces.
De ese global de viviendas canceladas, en las que se incluyen las anuladas de parte como las de oficio a instancias de los ayuntamientos y de la Consejería a causa de la normativa urbanística o turística, 3.812 se localizan en la provincia de Málaga, según los datos que acaba de dar a conocer la Consejería de Turismo, liderada por Arturo Bernal. De las viviendas anuladas en la Costa del Sol más de 1.280 se concentran en la capital.
1.280
viviendas turísticas han sido canceladas por la Junta en Málaga ciudad.
La Junta destaca que Málaga es la provincia andaluza que registra más cancelaciones, seguida de Granada, con 1.807 de las que 988 se ubican en la capital; Cádiz, con 1.352; Sevilla, con 1.198 estando 1.067 en la capital; Almería, con 686; Córdoba, con 679; Huelva con 403; y Jaén con 329. Desde la Consejería de Turismo recalcan que el 45% de estas anulaciones se producen en las capitales de las ocho provincias.
Bernal explica que «estas cifras demuestran que nuestra gestión turística no está pensada sólo para el visitante, ya que se impulsa un turismo donde el residente sea un actor decisivo a la hora de planificar nuestras políticas». Asegura que «ante la proliferación de esta modalidad de alojamientos vimos la necesidad de trabajar mano a mano con los ayuntamientos que son los competentes a la hora de planificar su modelo de ciudad». Y recuerda que ya han suscrito seis convenios con los ayuntamientos de Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz, Jerez de la Frontera y Almería para controlar esta oferta de alquiler vacacional. Bernal avanza que están en vías de formalizarse otros acuerdos de la misma índole con otros municipios, como los de Córdoba, El Puerto de Santa María o Alhaurín El Grande. «Con las cifras de hoy queda demostrado que el trabajo que venimos haciendo está dando resultados», precisa Bernal.
