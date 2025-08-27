Entradas gratis para ver al Unicaja en la Copa de Andalucía

Llegan buenas noticias para los aficionados del Unicaja. La puesta de largo del nuevo proyecto de Ibon Navarro será este fin de semana, en Melilla, ... y tras este, llegará la disputa del Torneo Costa del Sol. Todo un clásico del verano cajista al que le sucederá otro evento indispensable de cada pretemporada: la Copa de Andalucía. Esta cita, a partido único, medirá a los dos únicos conjuntos de la comunidad que militan en la Liga ABC: el Unicaja y el Covirán Granada, que se verán las caras el próximo sábado 13 de septiembre a las 12.30 horas en el Palacio de Deportes Vista Alegre de Córdoba.

La buena nueva es que los aficionados que deseen acudir a este derbi andaluz lo podrán hacer gratuitamente, tal y como ha confirmado la entidad malagueña. En el caso de los aficionados malagueños, estos podrán disponer de su entrada tanto en la tienda de Los Guindos como en la sede de la Federación Andaluza de Baloncesto en Málaga (Calle de Demóstenes, 13).

Eso sí, el plazo para ello será a partir del próximo viernes 5 de septiembre. Y los más rápidos tendrán premio, porque aunque no se ha especificado el número de entradas, este será limitado hasta completar el aforo del pabellón cordobés. Eso sí, para aquellos que no puedan desplazarse, también cabe señalar que el partido, por cierto, el último de la pretemporada, será retransmitido en directo por Canal Sur TV.