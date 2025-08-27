Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

MARILÚ BÁEZ
Unicaja

Entradas gratis para ver al Unicaja en la Copa de Andalucía

El torneo se disputará en Córdoba el próximo sábado 13 de septiembre, ante el Covirán Granada

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:41

Llegan buenas noticias para los aficionados del Unicaja. La puesta de largo del nuevo proyecto de Ibon Navarro será este fin de semana, en Melilla, ... y tras este, llegará la disputa del Torneo Costa del Sol. Todo un clásico del verano cajista al que le sucederá otro evento indispensable de cada pretemporada: la Copa de Andalucía. Esta cita, a partido único, medirá a los dos únicos conjuntos de la comunidad que militan en la Liga ABC: el Unicaja y el Covirán Granada, que se verán las caras el próximo sábado 13 de septiembre a las 12.30 horas en el Palacio de Deportes Vista Alegre de Córdoba.

Espacios grises

