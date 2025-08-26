Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las efemérides más destacadas del 27 de agosto

Efemérides del día: 27 de agosto, conoce las figuras históricas y eventos destacados

José María Marín

José María Marín

Martes, 26 de agosto 2025, 22:00

Descubre la historia en un clic: efemérides diarias con eventos clave y expresiones culturales del 27 de agosto.

  1. ¿Qué pasó el 27 de agosto?

En España:

  • 1557: en el marco de las Guerras Italianas, Felipe II de España toma finalmente la ciudad de San Quintín, sitiada hace días atrás, posterior a la batalla de San Quintín.

  • 1793: la ciudad de Tolón ―en el marco de las Guerras revolucionarias francesas― se subleva contra la República Francesa y admite que las flotas británica y española se apoderen de su puerto, lo que da lugar al sitio de Tolón por las fuerzas revolucionarias francesas.

  • 1858: en la localidad toledana de Guarrazar (España) es hallado el segundo tesoro visigodo. (El primero había sido localizado por una lugareña dos días antes).

  • 1908: en la ciudad de Barcelona (España) estallan dos bombas. (Véase Semana Trágica de Barcelona).

  • 1924: el servicio telefónico de todo el suelo español es adjudicado a la Compañía Telefónica de España.

  • 1931: se suprimen las trabas legales para que los militares españoles contraigan matrimonio.

  • 1937: se disuelve la Junta de Defensa del norte de España, en el transcurso de la guerra civil española (1936-1939).

  • 1938: en la guerra civil española (1936-1939) se constituye de nuevo el Tribunal Supremo bajo la presidencia de Felipe Clemente de Diego; de los 20 magistrados que lo componían, 13 ocupan otra vez su puesto.

  • 1953: Se firma de forma discreta el Concordato entre el Estado franquista español y la Santa Sede, en el que se acordaba el reconocimiento internacional de España como Estado Católico, a cambio de una serie de privilegios jurídicos, políticos y fiscales para la Iglesia católica, tales como el monopolio religioso en la enseñanza, exención del servicio militar, derecho a la censura o la protección frente a investigaciones policiales.

  • 1975: en Madrid (España) se lleva a cabo el secuestro judicial de los semanarios Cambio 16, Destino y Posible por la aplicación de la nueva ley antiterrorista.

  • 1992: en Madrid, el rey Juan Carlos y el presidente Felipe González firman la reforma del artículo 13.2 de la Constitución sobre participación política de los extranjeros, la primera modificación de la Carta Magna española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  3. 3 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  4. 4 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  5. 5 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  6. 6 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  7. 7 El viento de terral vuelve a Málaga: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  8. 8 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  9. 9

    El avispón oriental ya se expande por toda la provincia de Málaga y amenaza a las especies autóctonas
  10. 10 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las efemérides más destacadas del 27 de agosto

Las efemérides más destacadas del 27 de agosto