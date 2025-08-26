Las efemérides más destacadas del 27 de agosto
¿Qué pasó el 27 de agosto?
En España:
1557: en el marco de las Guerras Italianas, Felipe II de España toma finalmente la ciudad de San Quintín, sitiada hace días atrás, posterior a la batalla de San Quintín.
1793: la ciudad de Tolón ―en el marco de las Guerras revolucionarias francesas― se subleva contra la República Francesa y admite que las flotas británica y española se apoderen de su puerto, lo que da lugar al sitio de Tolón por las fuerzas revolucionarias francesas.
1858: en la localidad toledana de Guarrazar (España) es hallado el segundo tesoro visigodo. (El primero había sido localizado por una lugareña dos días antes).
1908: en la ciudad de Barcelona (España) estallan dos bombas. (Véase Semana Trágica de Barcelona).
1924: el servicio telefónico de todo el suelo español es adjudicado a la Compañía Telefónica de España.
1931: se suprimen las trabas legales para que los militares españoles contraigan matrimonio.
1937: se disuelve la Junta de Defensa del norte de España, en el transcurso de la guerra civil española (1936-1939).
1938: en la guerra civil española (1936-1939) se constituye de nuevo el Tribunal Supremo bajo la presidencia de Felipe Clemente de Diego; de los 20 magistrados que lo componían, 13 ocupan otra vez su puesto.
1953: Se firma de forma discreta el Concordato entre el Estado franquista español y la Santa Sede, en el que se acordaba el reconocimiento internacional de España como Estado Católico, a cambio de una serie de privilegios jurídicos, políticos y fiscales para la Iglesia católica, tales como el monopolio religioso en la enseñanza, exención del servicio militar, derecho a la censura o la protección frente a investigaciones policiales.
1975: en Madrid (España) se lleva a cabo el secuestro judicial de los semanarios Cambio 16, Destino y Posible por la aplicación de la nueva ley antiterrorista.
1992: en Madrid, el rey Juan Carlos y el presidente Felipe González firman la reforma del artículo 13.2 de la Constitución sobre participación política de los extranjeros, la primera modificación de la Carta Magna española.
