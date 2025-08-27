Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La calle Victoria ha estado cortada al tráfico desde el pasado 25 de junio. Salvador Salas

Ya hay fecha para la reapertura de la calle Victoria al tráfico tras dos meses cerrada en Málaga

Emasa ultima la rehabilitación del colector que discurre bajo esta vía, una obra que se prolongará por la aparición de restos de mezquitas funerarias

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:44

El tráfico volverá a la calle Victoria de Málaga en los próximos días, tras dos meses cerrada a la circulación, que solo se permite para ... residentes, por las obras de rehabilitación del colector histórico del siglo XVIII que discurre bajo esta vía, unos trabajos que fueron contratados por Emasa con la unión de las constructoras Actua Infraestructuras y Apimosa con un presupuesto de casi dos millones de euros. Según han informado desde el Ayuntamiento este miércoles, está previsto que esta primera fase de reparación del colector que se realiza bajo tierra termine «a finales de la próxima semana».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  3. 3 El viento de terral vuelve a Málaga con aviso amarillo: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  4. 4 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  5. 5 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  6. 6 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  7. 7 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  8. 8

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  9. 9 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  10. 10 Juanma Moreno pide «más medios policiales» tras el crimen de Capuchinos y alerta de la escalada de apuñalamientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ya hay fecha para la reapertura de la calle Victoria al tráfico tras dos meses cerrada en Málaga

Ya hay fecha para la reapertura de la calle Victoria al tráfico tras dos meses cerrada en Málaga