Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
La chica había denunciado los presuntos tocamientos cuando ambos coincidieron en un trayecto en el tren que une Málaga capital con Pizarra
Europa Press
Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:25
Un hombre ha sido detenido después de que una madre le reconociera en un tren de Cercanías de Málaga como el presunto agresor sexual de ... su hija menor, según han confirmado fuentes policiales.
Así, los hechos tuvieron lugar este pasado lunes por la mañana, aunque, previamente, habían sido denunciados los presuntos tocamientos cuando ambos coincidieron en un trayecto en el tren que une Málaga capital con Pizarra, según ha adelantado el diario 'Málaga Hoy'.
Así, tras un semana, la madre de la víctima, usuaria habitual de esa línea, cogió el mismo tren y coincidió con el presunto autor de los hechos, de 28 años, que la joven había señalado como responsable de la presunta agresión sexual, un ciudadano de origen árabe con albinismo.
Tras reconocerlo, según el diario, y para cerciorarse, tomó una fotografía y se la envió a la hija, que lo identificó. Además, al parecer, también coincidía la ropa con la que llevaba el día que fue, presuntamente, sometida la menor a tocamientos.
La mujer avisó a la Policía, a quienes les dijo también que había llamado su atención la manera en la que el individuo se acercaba a jóvenes que también viajaban. Así, tras el dispositivo desplegado por los agentes fue interceptado en una de las paradas y detenido en Málaga capital.
