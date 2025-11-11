Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del martes, 11 de noviembre de 2025

SUR

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:36

Entérate de los eventos más importantes con el resumen de SUR.es hoy.

Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield

Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín

Arrestan a un vecino de Gaucín por matar al novio de su exmujer y abandonar el cadáver en Alpandeire

El presupuesto de la Diputación de Málaga marca un récord y supera por primera vez los 500 millones

«Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años

¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?

El megayate del cofundador de Google hace escala en Málaga

El Málaga se medirá al Talavera en la segunda ronda de la Copa del Rey

Top 50
  1. 1 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  2. 2 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  3. 3 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  4. 4 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  5. 5 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  6. 6 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  7. 7

    Los Valle, el templo de los tejeringos desde hace ocho décadas
  8. 8

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga
  9. 9 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  10. 10 Arrestan a un vecino de Gaucín por matar al novio de su exmujer y abandonar el cadáver en Alpandeire

