Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín

El trágico accidente ocurrido este lunes en Coín, en el que perdió la vida un joven de 18 años, ha sacudido de lleno a ... Monda, de donde era natural la víctima. Se llamaba Daniel y, a pesar de su juventud, aspiraba a convertirse en policía, para lo que ya había empezado a prepararse en una escuela de oposiciones.

El suceso se registró ayer sobre las 17.30 horas y ha dado lugar a la apertura de una investigación por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. El joven se dirigía en moto a Coín, donde vivía su pareja y tenía la academia, cuando se produjo el accidente a la altura del kilómetro 12 de la A-355.

Aunque no han trascendido más detalles, varias personas dieron la voz de alarma al 112 por una colisión múltiple, con tres turismos y una motocicleta implicados. Según indicaron, una persona había resultado gravemente herida.

A su llegada, los servicios sanitarios no pudieron hacer más que confirmar el fallecimiento del joven, a quien definen en su pueblo como «un chico modelo». La noticia ha consternado por completo a Monda, donde su familia es muy apreciada y conocida, ya que anteriormente había regentado establecimientos hosteleros.

Daniel se llevó la peor parte, aunque otras tres personas resultaron heridas de carácter leve en el siniestro.