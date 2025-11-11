Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín

La víctima iba a bordo de su motocicleta cuando se produjo una colisión con varios vehículos implicados

Irene Quirante

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:15

El trágico accidente ocurrido este lunes en Coín, en el que perdió la vida un joven de 18 años, ha sacudido de lleno a ... Monda, de donde era natural la víctima. Se llamaba Daniel y, a pesar de su juventud, aspiraba a convertirse en policía, para lo que ya había empezado a prepararse en una escuela de oposiciones.

