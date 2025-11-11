Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
La víctima iba a bordo de su motocicleta cuando se produjo una colisión con varios vehículos implicados
Martes, 11 de noviembre 2025, 11:15
El trágico accidente ocurrido este lunes en Coín, en el que perdió la vida un joven de 18 años, ha sacudido de lleno a ... Monda, de donde era natural la víctima. Se llamaba Daniel y, a pesar de su juventud, aspiraba a convertirse en policía, para lo que ya había empezado a prepararse en una escuela de oposiciones.
El suceso se registró ayer sobre las 17.30 horas y ha dado lugar a la apertura de una investigación por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. El joven se dirigía en moto a Coín, donde vivía su pareja y tenía la academia, cuando se produjo el accidente a la altura del kilómetro 12 de la A-355.
Aunque no han trascendido más detalles, varias personas dieron la voz de alarma al 112 por una colisión múltiple, con tres turismos y una motocicleta implicados. Según indicaron, una persona había resultado gravemente herida.
A su llegada, los servicios sanitarios no pudieron hacer más que confirmar el fallecimiento del joven, a quien definen en su pueblo como «un chico modelo». La noticia ha consternado por completo a Monda, donde su familia es muy apreciada y conocida, ya que anteriormente había regentado establecimientos hosteleros.
Daniel se llevó la peor parte, aunque otras tres personas resultaron heridas de carácter leve en el siniestro.
