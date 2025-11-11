¿Por qué cierra el hotel Salitre que abrió en agosto?

La cadena estadounidense que desembarcó por primera vez en Málaga el pasado mes de agosto con un cuatro estrellas en Plaza de Toros Vieja bautizado ... como Salitre Hotel acaba de declararse en quiebra. El establecimiento con 95 habitaciones comenzó el pasado domingo a desviar a sus clientes a otros hoteles y la treintena de empleados asiste con sorpresa a un desenlace incierto apenas unos meses después de iniciar su andadura en esta empresa. La ruptura del gigante Marriott con Sonder, gestora de flex-living y apartamentos turísticos con la que firmó un ambicioso acuerdo hace apenas un año, anunciada en un comunicado de prensa en la tarde del pasado domingo dejó fuera de su sistema a todos los establecimientos que operaban bajo esta marca, de los que casi una decena están ubicados en Madrid, Barcelona y el citado en Málaga.

Apenas horas después de que Marriott diera a conocer esta decisión, Sonder dio a conocer el cese inmediato de sus operaciones y el inicio de un proceso de liquidación conforme a la Ley de Quiebras de Estados Unidos. «Nos entristece profundamente haber llegado a un punto en el que la liquidación es la única opción viable», declara Janice Sears, directora ejecutiva interina de Sonder, que explica que «desafortunadamente, nuestra integración con Marriott International se retrasó considerablemente, debido a dificultades imprevistas para alinear nuestras plataformas tecnológicas, lo que generó unos significativos e inesperados costes de integración, así como una fuerte caída de los ingresos derivados de la participación de en el sistema de reservas Bonvoy de Marriott».

Esta medida se dejó sentir en este recién estrenado cuatro estrellas malagueño del que ya a media mañana de este martes abandonaban el hotel Salitre los penúltimos huéspedes, quedando apenas una reserva por gestionar, según explicaron esta pareja de turistas que se trasladaron a otro hotel ubicado en el Soho para continuar con sus vacaciones. En el interior los trabajadores hacían grupo en torno a la recepción, pero sin querer hacer declaraciones a la espera de que se lleve a cabo el cierre del mismo.

En un comunicado oficial, esta gestora asegura que ha intentado todo tipo de alternativas para evitar este desenlace, pero que finalmente ninguna de ellas ha conseguido llegar a buen fin, lo que ha abocado a la compañía a la liquidación tras la ruptura con Marriott. La responsable del Sindicato de Hostelería de CCOO de Málaga, María Luisa Expósito, señala que ayer mismo se reunieron con trabajadores del hotel Salitre, donde no tienen representación pero sí les brindaron su asesoramiento ante la situación generada y aseguran que un grupo de ellos ha aceptado este apoyo y se han emplazado para llevar a cabo una reunión en los próximos días. Expósito asegura que «los empleados pertenecen a Marriott y que se barajan como alternativas la presentación de un expediente de extinción de empleo o en caso de que otra empresa se haga cargo del establecimiento una subrogación del personal. Es aún pronto para determinar».

95 son las habitaciones de este hotel de cuatro estrellas que abrió en el centro de Málaga el pasado mes de agosto.

La decisión de Marriott de cortar por la sano con Sonder ha abocado a este cierre inesperado. Esta cadena se mostró contundente en su comunicado del domingo insistiendo en el mensaje de que Sonder ya no está afiliada a Marriott Bonvoy y, por tanto, que las propiedades de esta gestora no están disponibles para nuevas reservas a través de los canales de Marriott. Además del hotel, la rescisión del acuerdo también ha obligado a cerrar el restaurante Brésc, del chef malagueño Pablo Rutllant. El joven cocinero también es propietario de Mi Niña Lola, un establecimiento que recientemente ha sido recomendado por la Guía Michelin.

El hotel abrió sus puertas en agosto de este mismo año y desde la compañía Sonder se mostraban ilusionados en este establecimiento que «goza de una ubicación estratégica, un diseño muy bonito y funcional, cálido y con colores que no dejan indiferentes». El establecimiento cuenta con 95 habitaciones, de las que ocho son suites, dispone de parking y restaurante. Un proyecto nuevo que queda en el aire.

Sonder responsabiliza de este desenlace a los problemas que ha tenido para integrar su tecnología en el sistema de Marriott y señala que fue en agosto de 2024 cuando las dos compañías anunciaron la integración de los apartamentos de Sonder en la cartera de Marriott, lo que permitió a la hotelera sumar 10.500 habitaciones a su cartera, activos que se incorporaron bajo la nueva colección Sonder by Marriott Bonvoy. El gigante estadounidense pagó unos 13 millones de euros a su nuevo socio a cambio de integrar todos sus alojamientos por un plazo de 20 años. Sin embargo, el idilio sólo ha durado 15 meses.

Desde CCOO aseguran que los empleados comenzaron a desviar a otros hoteles de la ciudad a los clientes con reservas el mismo domingo tras recibir un SMS que señalaba como fecha tope para que los huéspedes abandonaran el hotel el pasado lunes a las nueve de la mañana. En esta misma situación se encuentran la decena de establecimientos de Sonder by Marriott Bonvoy ubicados en España. De ellos, tres en Madrid, cinco en Barcelona y el hotel Salitre de Málaga. Si bien esta compañía, que fue fundada en 2014 en San Francisco, opera en 40 ciudades de once países.