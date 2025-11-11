Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Penúltimos turistas del hotel Salitre tras romper Marriott con Sonder y presentar ésta la quiebra. Marilú Báez

¿Por qué cierra el hotel Salitre que abrió en agosto?

La compañía estadounidense Sonder desembarcó en la capital de la Costa del Sol con un cuatro estrellas de 95 habitaciones que ahora despide a sus últimos huéspedes

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:55

La cadena estadounidense que desembarcó por primera vez en Málaga el pasado mes de agosto con un cuatro estrellas en Plaza de Toros Vieja bautizado ... como Salitre Hotel acaba de declararse en quiebra. El establecimiento con 95 habitaciones comenzó el pasado domingo a desviar a sus clientes a otros hoteles y la treintena de empleados asiste con sorpresa a un desenlace incierto apenas unos meses después de iniciar su andadura en esta empresa. La ruptura del gigante Marriott con Sonder, gestora de flex-living y apartamentos turísticos con la que firmó un ambicioso acuerdo hace apenas un año, anunciada en un comunicado de prensa en la tarde del pasado domingo dejó fuera de su sistema a todos los establecimientos que operaban bajo esta marca, de los que casi una decena están ubicados en Madrid, Barcelona y el citado en Málaga.

