El presupuesto de la Diputación de Málaga marca un récord y supera por primera vez los 500 millones

El presupuesto consolidado para 2026 de la Diputación de Málaga (incluye la institución y los entes del sector público provincial) mara un récord y supera ... por primera vez los 500 millones de euros tras incremento del respecto a las cuentas del presente ejercicio y donde la inversión sube un 26%, según los datos presentados esta mañana por el presidente del ente supramunicipal, Francisco Salado, junto al vicepresidente tercero y responsable del área económica, Manuel Marmolejo, y la diputada de Economía y Hacienda, María del Carmen Martínez.

Las cuentas ascienden a 516,21 millones, un 12,29% más. Unas cantidades que se distribuyen en las partidas de la Diputación (382,26 millones, con un incrementos del 13,90%) y sus organismos dependientes: Patronato de Recaudación Provincial (40,32 millones); Consorcio Provincial de Bomberos (37,10 millones); Consorcio de Residuos (32,15 millones); Turismo y Planificación Costa del Sol (18,52 millones), el Consorcio Provincial del Agua (4,76 millones), el Consorcio de la zona nororiental (780.000 euros) y la Fundación Madeca (320.000 euros).

La inversión se sitúa en los 96 millones por lo que uno de cada cinco euros del presupuesto se destinará a actuaciones con la prioridad de actuaciones en materia hídrica (28 millones, de los que 12,9 se destinarán a la digitalización y mejora del ciclo integral del agua) y la movilidad (18,3 millones, donde se incluye la mejora en las vías de la red provincial, el quinto plan de refuerzo de firme y actuaciones en mejora de la seguridad vial).

12,29% es lo que crece el presupuesto consolidado de la Diputación de Málaga para el próximo año.

Los ayuntamientos recibirán el próximo año 62,3 millones de euros en transferencias de la Diputación siendo la principal partida los 39,8 millones del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación (antigua Concertación), mientras que el gasto social asciende a los 88,9 millones con la ayuda a domicilio como principal partida -52,1 millones-.

(Habrá ampliación)