Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salado, en el centro, junto a Martínez y Marmolejo. salvador salas

El presupuesto de la Diputación de Málaga marca un récord y supera por primera vez los 500 millones

Presentación. ·

Las cuentas provinciales de 2026 ascienden a los 516,21 millones de euros, un 12,29% más y donde la inversión experimenta un crecimiento del 26% hasta situarse en los 96 millones

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:02

Comenta

El presupuesto consolidado para 2026 de la Diputación de Málaga (incluye la institución y los entes del sector público provincial) mara un récord y supera ... por primera vez los 500 millones de euros tras incremento del respecto a las cuentas del presente ejercicio y donde la inversión sube un 26%, según los datos presentados esta mañana por el presidente del ente supramunicipal, Francisco Salado, junto al vicepresidente tercero y responsable del área económica, Manuel Marmolejo, y la diputada de Economía y Hacienda, María del Carmen Martínez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  3. 3 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  4. 4 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  5. 5

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  6. 6 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  7. 7 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  8. 8 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  9. 9 La nueva oferta de empleo del SAS suma más de 10.200 plazas para el año próximo
  10. 10

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El presupuesto de la Diputación de Málaga marca un récord y supera por primera vez los 500 millones

El presupuesto de la Diputación de Málaga marca un récord y supera por primera vez los 500 millones