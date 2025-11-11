Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Instante de la detención del sospechoso, de 29 años, por el presunto asesinato del novio de su exmujer.

Instante de la detención del sospechoso, de 29 años, por el presunto asesinato del novio de su exmujer. SUR

Arrestan a un vecino de Gaucín por matar al novio de su exmujer y abandonar el cadáver en Alpandeire

El sospechoso, de 29 años, supuestamente empleó una especie de bastón de madera contundente para acabar a golpes con la vida del hombre, de 42 años y residente de Puente Genil

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:13

Comenta

Un hombre de 29 años ha sido detenido en relación al cadáver localizado hace unos días semidesnudo y con evidentes signos de violencia en la localidad malagueña de Alpandeire ... . Según han confirmado fuentes del Instituto Armado, la víctima era un vecino de 42 años de Puente Genil (Córdoba) y se había desplazado recientemente a Gaucín tras iniciar una relación sentimental con la exmujer del arrestado. El presunto autor, al parecer, acabó con su vida tras golpearlo varias veces en la cabeza con una especie de bastón de madera de gran grosor, según ha podido saber SUR.

