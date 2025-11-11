El megayate del cofundador de Google hace escala en Málaga

Salvo que estén muy metidos en el mundo de la tecnología, no les sonará el nombre de Serguéi Brin. Pero este informático y empresario ruso- ... estadounidense fue, junto con su socio más conocido, Larry Page, el cofundador de Google, el buscador más utilizado a nivel mundial.

Brin tiene un patrimonio estimado según Forbes de más de 200.000 millones de dólares, del cual estos días se puede ver una 'pequeña' parte en Málaga. Se trata de su megayate 'Dragonfly' (Libélula), que se encuentra ahora en escala técnica en el puerto de Málaga, y que por su envergadura: 142 metros de eslora por 20 de manga, ha tenido que quedar amarrado en el muelle Adosado al Dique de Levante (ADL), junto al restaurante Trocadero Casa de Botes.

Este gigante marítimo es discreto, pues prefiere colores de bajo perfil a la ostentación habitual

Este amarre ha sido utilizado anteriormente por algunos de los barcos de recreo privados más grandes y lujosos del mundo, y de hecho este se encuadra según los ránkings del sector entre los 20 de mayor envergadura. A pesar de ello, a simple vista no es fácil identificarlo, tanto porque su nombre no es evidente como por los colores del casco, que está pintado de un gris casi militar, lo que contrasta con los tonos más vivos de otras embarcaciones similares.

Conforme a la información disponible en la web especializada Superyachtfun, la nave fue adquirida hace apenas dos años por casi 400 millones de euros en el afamado astillero alemán Lürsen, donde había empezado a construirse bajo el nombre de Alibaba, por encargo inicial de un oligarca ruso. De hecho, este fue uno de los proyectos que resultó afectado por las sanciones internacionales a Rusia por la guerra en Ucrania. El coste de mantenimiento ronda los 40 millones anuales.

Así es el Dragonfly

A efectos prácticos, la nave puede acomodar a un máximo de 18 pasajeros en 9 grandes camarotes, que son atendidos por una tripulación que, según el momento, está formada por entre 40 y 50 profesionales. El barco ofrece 2.000 metros cuadrados de espacio habitable interior y 1.000 metros cuadrados de áreas sociales exteriores.

El 'Dragonfly' está equipado con dos helipuertos, para garantizar embarques y desembarques fáciles para el propietario y los invitados en cualquier punto. Así como múltiples piscinas y opciones de entretenimiento de última generación, y cuatro amplias terrazas para relajarse, cenar y socializar, tanto interiores como exteriores

La nave también destaca por su sistema de propulsión híbrido diésel-eléctrico, ayudado por un motor eléctrico Azimuth, lo que lo coloca también entre los más eficientes en cuanto a consumo de combustible. Puede navegar a una velocidad máxima de 24 nudos.