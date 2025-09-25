Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Kaos, amarrado en la marina de megayates del puerto de Málaga. SALVADOR SALAS

El megayate de la heredera de la cadena de supermercados Walmart hace escala en Málaga

El Kaos, uno de los barcos más lujosos del mundo, elige la marina de megayates para hacer una escala técnica antes de viajar al Caribe

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:12

La marina de megayates de Málaga vuelve a ser escala estos días de algunos de los barcos más lujosos que navegan en esta parte del ... planeta. Una vez que se ha dado por terminada la llamada «temporada mediterránea», que se ha vivido durante los meses de verano y que tiene referentes como las Islas Baleares, Córcega, Cerdeña, la Costa Amalfitana y las Islas Griegas, toca el momento de cruzar el Atlántico hacia el Caribe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  3. 3 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  4. 4 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  5. 5 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  6. 6 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  7. 7

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  8. 8 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  9. 9 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes
  10. 10 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El megayate de la heredera de la cadena de supermercados Walmart hace escala en Málaga

El megayate de la heredera de la cadena de supermercados Walmart hace escala en Málaga