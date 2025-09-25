El megayate de la heredera de la cadena de supermercados Walmart hace escala en Málaga

La marina de megayates de Málaga vuelve a ser escala estos días de algunos de los barcos más lujosos que navegan en esta parte del ... planeta. Una vez que se ha dado por terminada la llamada «temporada mediterránea», que se ha vivido durante los meses de verano y que tiene referentes como las Islas Baleares, Córcega, Cerdeña, la Costa Amalfitana y las Islas Griegas, toca el momento de cruzar el Atlántico hacia el Caribe.

Ampliar Detalle de las vistosas cubiertas de color azul del yate Kaos. MORENO

Y en ese tránsito, la dársena del muelle uno es una de las mejor posicionadas del Estrecho para embarcaciones de gran eslora, que no tienen cabida en otras radas. Entre los que hacen escala estos días en la capital de la Costa del Sol destaca el Kaos, considerado uno de los top del mundo de la náutica de recreo, y reconocible por sus amplias cubiertas que combinan dos tonos diferentes de azul y asemejan a las olas en el mar.

110 metros de eslora tiene el yate Kaos, que puede navegar durante 10.000 kilómetros sin repostar.

La propietaria de este hotel de lujo flotante, de 110 metros de eslora, es Nancy Walton Laurie, empresaria y filántropa de Estados Unidos, heredera de la fortuna de la cadena de supermercados e hipermercados Walmart, y una de las personas más ricas del mundo. La nave se encuentra actualmente amarrada en la zona de seguridad de la marina, junto a la Farola. El objetivo de su estancia es hacer una escala técnica y de descanso de la tripulación antes de su viaje transatlántico.

15 camarotes

La página especializada Superyachtfan explica que, en origen, el Kaos se denominó Al Menwar y fue construido en Holanda para el difunto Emir de Catar, Sheikh Khalifa bin Hamad bin Abdullah bin Jassim bin Mohammed Al Thani. En esa etapa era el yate de la familia real.

Posteriormente, fue adquirido por su actual propietaria, y está valorado en unos 300 millones de euros. El barco tiene capacidad para 30 invitados en 15 camarotes, que incluyen una suite principal (la de su dueña) en su propia cubierta; así como cuatro habitaciones VIP y otras diez de tamaño estándar. La tripulación está compuesta por un máximo de 45 profesionales.

Entre sus principales equipamientos destaca una gran piscina, una cubierta para helicópteros (que pueden incluso repostar a bordo); un ascensor, un spa, un área sanitaria y un gimnasio, entre otros. A nivel tecnológico, está impulsado por dos motores diesel que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 18,5 nudos, mientras que la de crucero es de 15 nudos. Su autonomía máxima es de 5.300 millas náuticas (casi 10.000 kilómetros) sin repostar.