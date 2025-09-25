¿Quién es Nancy Walton Laurie, la dueña del yate Kaos atracado en el Puerto de Málaga?

El paso de megayates por la marina de Málaga a menudo permite descubrir a muchos de sus poderosos propietarios. No siempre es posible, porque la ... titularidad real se diluye entre la maraña de sociedades interpuestas. Pero en el caso más reciente, el del megayate Kaos, sí hay consenso entre las fuentes especializadas del sector de la náutica y los negocios en que la propietaria de este lujoso hotel flotante, de 110 metros de eslora, es Nancy Walton Laurie.

Empresaria y filántropa de Estados Unidos, Nancy Walton heredó de su padre parte de la fortuna generada por la popular cadena de supermercados, hipermercados y tiendas Walmart, a lo largo del último medio siglo. Está considerada una de las personas más ricas del mundo.

Su padre fue Bud Walton, quien junto a su hermano Sam fundaron la compañía WalMart, Inc. Según los datos que ofrece la firma en sus diversas plataformas, es una corporación multinacional de tiendas minoristas, que opera cadenas de grandes almacenes y clubes de compra. Fue fundada en 1962, se convirtió en corporación en 1969 y cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1972. Su sede principal está en Bentonville, Arkansas.

Walmart está considerado el distribuidor minorista más grande del mundo, y la que ofrece más empleo, con más de dos millones de trabajadores. A pesar de ello, sigue siendo una empresa familiar, porque la familia Walton mantiene el 48% de la compañía. Tiene casi 11.000 tiendas de 65 marcas en 28 países, además de sitios web de comercio electrónico en 11 países. Sus ventas sólo en Estados Unidos superan los 258.000 millones de dólares.

Herencia

Tras la muerte de Bud Walton, su hija heredó una participación en la empresa que está valorada en unos 7.000 millones de dólares. Junto a su esposo Bill, la empresaria ha desarrollado sus propios negocios en sectores como el bancario (Providence Bank), el deportivo y el inmobiliario.

En su faceta filántropa, Nancy patrocina el Centro de Artes Escénicas de Columbia y el Instituto de Liderazgo NW Laurie Chi Omega, que se centra en la formación y promoción de mujeres líderes y emprendedoras. La pareja también es conocida por promover y apadrinar causas relacionadas con la educación, la atención médica y el desarrollo comunitario.