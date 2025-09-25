Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Establecimiento de la cadena de supermercados estadounidense Walmart. SUR

¿Quién es Nancy Walton Laurie, la dueña del yate Kaos atracado en el Puerto de Málaga?

La empresaria y filántropa de Estados Unidos heredó de su padre parte de la fortuna generada por la cadena de supermercados e hipermercados Walmart

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:11

El paso de megayates por la marina de Málaga a menudo permite descubrir a muchos de sus poderosos propietarios. No siempre es posible, porque la ... titularidad real se diluye entre la maraña de sociedades interpuestas. Pero en el caso más reciente, el del megayate Kaos, sí hay consenso entre las fuentes especializadas del sector de la náutica y los negocios en que la propietaria de este lujoso hotel flotante, de 110 metros de eslora, es Nancy Walton Laurie.

¿Quién es Nancy Walton Laurie, la dueña del yate Kaos atracado en el Puerto de Málaga?