Lobete lanza un penalti durante el partido de Copa del Rey del Málaga disputado en Estepona. JOSELE

El Málaga se medirá al Talavera en la segunda ronda de la Copa del Rey

La eliminatoria se celebrará a partido único y este se jugará en el campo del equipo de Primera RFEF entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:49

El Málaga conoce ya a su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey: será el Talavera de la Reina, de Primera Federación. ... El sorteo se ha celebrado con los 56 equipos los que lucharán por una plaza ya en dieciseisavos de final, aunque el sorteo se ha realizado con los criterios de proximidad geográfica, lo que ha reducido a la mitad los posibles emparejamientos. Esta eliminatoria se celebrará a partido único entre el martes 2 de diciembre y el jueves 4 del mismo mes. Siguen si entrar en los bombos los participantes en la Supercopa de España (el Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic de Bilbao).

