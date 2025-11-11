El Málaga se medirá al Talavera en la segunda ronda de la Copa del Rey

El Málaga conoce ya a su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey: será el Talavera de la Reina, de Primera Federación. ... El sorteo se ha celebrado con los 56 equipos los que lucharán por una plaza ya en dieciseisavos de final, aunque el sorteo se ha realizado con los criterios de proximidad geográfica, lo que ha reducido a la mitad los posibles emparejamientos. Esta eliminatoria se celebrará a partido único entre el martes 2 de diciembre y el jueves 4 del mismo mes. Siguen si entrar en los bombos los participantes en la Supercopa de España (el Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic de Bilbao).

Las posibilidades de que el Málaga tuviera que medirse a un equipo de su misma categoría eran mínimas, cumpliéndose al final las previsiones y el equipo blanquiazul se desplazará al campo de uno de los conjuntos de la tercera categoría. En este caso el Talavera está enclavado en el grupo 1 de Primera RFEF y ocupa posiciones bajas en la clasificación de la competición regular, muy cerca de la zona de descenso.

Esta eliminatoria la disputará el Málaga entre su partido en Valladolid, previsto para el sábado 29 de noviembre a las 21.00 horas, y el choque en La Rosaleda contra el Zaragoza del lunes 8 de diciembre. Esto supone que habrá tiempo suficiente para que los blanquiazules puedan afrontar con garantías los tres enfrentamientos en un espacio de algo más de nueve días.