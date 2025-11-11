Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Con motivo de la inauguración hubo un festival de cinco días en el parking de Hiper.

Ver 27 fotos
Con motivo de la inauguración hubo un festival de cinco días en el parking de Hiper. Sur. Archivo
Carrefour Los Patios

«Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años

Corría el año 1975: Málaga se adelantó a Madrid al importar un formato comercial que ya triunfaba en Francia y revolucionó la forma de comprar de los malagueños

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:58

Comenta

La vida laboral de Paco Godoy sería una rareza hoy en día: ha tenido un único empleo en 46 años cotizados. Entró a trabajar con ... 19 añitos en Hiper, que fue el primer hipermercado que abrió en Andalucía y segundo de España, después de Barcelona. A Málaga llegó antes que a Madrid un revolucionario formato comercial que ya arrasaba en otros países europeos. Y el responsable de aquella anomalía fue el conocido empresario malagueño Manuel Martín Almendro, que en un viaje a Francia se quedó impresionado por las grandes superficies que allí ya proliferaban. Decidió importar el concepto a su tierra y en 1975 abrió sus puertas Hiper: así, a secas, porque entonces no había más hipermercados de los que diferenciarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  3. 3 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  4. 4 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  5. 5 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  6. 6 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  7. 7 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  8. 8 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  9. 9 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  10. 10

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años