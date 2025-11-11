«Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años

La vida laboral de Paco Godoy sería una rareza hoy en día: ha tenido un único empleo en 46 años cotizados. Entró a trabajar con ... 19 añitos en Hiper, que fue el primer hipermercado que abrió en Andalucía y segundo de España, después de Barcelona. A Málaga llegó antes que a Madrid un revolucionario formato comercial que ya arrasaba en otros países europeos. Y el responsable de aquella anomalía fue el conocido empresario malagueño Manuel Martín Almendro, que en un viaje a Francia se quedó impresionado por las grandes superficies que allí ya proliferaban. Decidió importar el concepto a su tierra y en 1975 abrió sus puertas Hiper: así, a secas, porque entonces no había más hipermercados de los que diferenciarse.

Conmemoración del 50 aniversario de Carrefour Los Patios y dos actos de la inauguración en 1975: corte de cinta con el entonces ministro Nemesio Fernández Cuest y sorteo de un coche. Salvador Salas / Archivo

Su eslógan era «Hiper rompe los precios», abrió con 350 empleados y fue un rotundo éxito desde el principio, «una auténtica locura» según recuerdan los trabajadores jubilados que han acudido hoy a la conmemoración del 50 aniversario de Hiper, que después fue Pryca y después, Carrefour Los Patios. Han participado en el acto el alcalde, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, el presidente de la CEA, el director de Carrefour en Andalucía y otras personalidades.

«Yo al principio era reponedor y llegaba a las seis de la mañana. Cada noche las estanterías acababan vacías porque se vendía todo», recuerda Godoy. Su compañera, también jubilada, Pepi González, empezó a trabajar allí con sólo 17 años («Al principio no me pudieron poner de cajera porque no tenía los 18 años», recuerda) y recuerda aquellos primeros meses como «una auténtica locura»: «Teníamos hora de entrada pero no de salida, ¡la gente nos invadía! Cuando veían esa línea de congelados que se perdía la vista, cuando veían esas estanterías, esa línea de cajas... ¡nadie estaba acostumbrado a eso!», exclama.

Nuevos hábitos

Y es que fueron muchas novedades a la vez. Los carritos, el formato autoservicio, el aparcamiento exterior para miles de coches, la fila interminable de cajas registradoras con sus respectivas cajeras uniformadas de naranja: («Parecían bombonas de butano», recuerda Pepi), un surtido de 35.000 productos bajo el mismo techo, la marca blanca, 20.000 metros cuadrados de superficie comercial, el pago con tarjeta de crédito... Nuevos hábitos de consumo a los que los malagueños se habituaron rápidamente. Ir al Hiper, luego al Pryca, se convirtió en la excursión de todos los sábados para muchas familias, que iban en su coche (o cogiendo varios autobuses) a llenar la despensa para la semana y, de paso, echar el día.

Anuncio del festival que organizó Hiper durante cinco días con motivo de su inauguración.

A esta capacidad de atracción contribuyeron las exposiciones y actividades lúdicas que solía organizar la gran superficie los fines de semana en su parking para tener entretenida a la clientela, y especialmente a los niños. «Montaban auténticos fiestones: carricoches, sorteos, conciertos, meriendas gratis para los niños, tenderetes con artículos en oferta...», recuerda Pepi González. Ya la inauguración fue toda una declaración de intenciones; un verdadero derroche: durante cinco días se sucedieron las actuaciones y los concursos, como prueba el anuncio aquí reproducido: en una de esas veladas se sorteó un Seat 133 y se celebró un concierto de Rumba 3, todo ello dirigido y animado por el «famoso Kiko Ledgarg», por entonces presentador del 'Un, dos, tres'.

El King Kong del Pryca

Y qué decir del mítico King Kong del Pryca: una esforzada reproducción del célebre primate de 8 metros de altura que tiene dividida a una generación de malagueños (unos quedaron fascinados y otros, traumatizados). En las campañas de vuelta al cole o Navidad también se desataba la locura: «La noche de Reyes, a partir de las 12, se ponían todos los juguetes a mitad de precio: ¡si vieras las colas que se formaban!», apunta Pepi.

Carrefour suma ya 2.500 empleados en Málaga

«Fue el primer hipermercado del sur y el segundo en toda España. Un lugar que no solo cambió la forma de comprar, sino que también cambió la vida de miles de personas. Los Patios fue una revolución; gente de toda la provincia venía a descubrir algo nuevo, una experiencia diferente, cercana, inolvidable. Hoy celebramos ese pasado con orgullo y miramos el futuro con la misma ilusión del primer día. Hoy, 50 años después, en Carrefour Andalucía somos más de 11.000 empleados en 435 tiendas de nuestros formatos Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y Supeco», ha expresado el director del hipermercado, Miguel Ángel Marín. En la provincia de Málaga, la cadena cuenta actualmente con más de 2.500 empleados.

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha reconocido sentir «cierta nostalgia» al ver en las fotos antiguas de Hiper a Manuel Martín Almendro, que además de promotor de la gran superficie fue fundador de la Confederación de Empresarios de Málaga y de Andalucía. «Es un orgullo reconocer y valorar que un malagueño fue capaz de tener una visión casi clarividente de cuáles iban a ser los nuevos formatos de de distribución y de impulsar una iniciativa de este calibre», ha expresado.