Recreación de la nueva Torre del Puerto diseñada por David Chipperfield. SUR
Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield

El hotel de gran lujo proyectado por el Pritzker británico tendrá 144 metros de altura, casi 400 habitaciones y una gran terraza-mirador en la cubierta

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:58

Era el secreto mejor guardado... Hasta hoy. SUR les muestra en exclusiva la primera imagen del nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, ... proyectada por el estudio internacional de David Chipperfield.

