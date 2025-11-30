¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de las principales noticias del domingo, 30 de noviembre de 2025

SUR

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:45

Resumen diario de SUR.es: lo esencial de hoy en tus manos.

Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»

LEER LA NOTICIA

Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar

LEER LA NOTICIA

Primer lleno navideño en el Centro de Málaga: se abre la veda de compras, paseos y comidas

LEER LA NOTICIA

La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza hoy a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios

LEER LA NOTICIA

Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar

LEER LA NOTICIA

Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana

LEER LA NOTICIA

La Diputación de Málaga impulsa el corredor verde del Guadalhorce junto a Alhaurín de la Torre

LEER LA NOTICIA

La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga

LEER LA NOTICIA

La rotura de una tubería de abastecimiento en Chilches sorprende a los vecinos

LEER LA NOTICIA

La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios

LEER LA NOTICIA

