Un coche arde junto a los juzgados de Málaga y provoca una gran columna de humo

Las llamas han afectado unos 100 metros cuadrados de vegetación. No hay que lamentar heridos

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Domingo, 30 de noviembre 2025, 15:51

Un turismo ha ardido este mediodía en la calle Fiscal Luis Portero García, en el barrio de Ciudad de la Justicia, generando una gran columna ... de humo. Según las fuentes consultadas por este periódico, el vehículo ha quedado calcinado y ha afectado a unos 100 metros cuadrados de matorral, aunque no hay que lamentar heridos.

