Un coche arde junto a los juzgados de Málaga y provoca una gran columna de humo

Un turismo ha ardido este mediodía en la calle Fiscal Luis Portero García, en el barrio de Ciudad de la Justicia, generando una gran columna ... de humo. Según las fuentes consultadas por este periódico, el vehículo ha quedado calcinado y ha afectado a unos 100 metros cuadrados de matorral, aunque no hay que lamentar heridos.

El Servicio de Emergencias ha recibido una quincena de llamadas sobre las dos y cuarto que informaban de un vehículo ardiendo delante de los juzgados de Málaga -por circunstancias que, de momento, se desconocen- y que ha provocado bastante humareda. Los testigos, además, avisaban de que las llamas podrían afectar a otros automóviles. De inmediato, el centro coordinador ha movilizado a la Policía Local de Málaga, a los bomberos y a los servicios sanitarios.

A su llegada, los bomberos han sofocado el incendio, que ha calcinado el turismo afectado en su totalidad y unos 100 metros cuadrados alrededor, quemando así alguna vegetación. Desde el 112 han informado de que los sanitarios no han movilizado recursos; mientras que, los bomberos han apuntado que la conductora del coche ha tenido que ser atendida por una crisis de ansiedad.