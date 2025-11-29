Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio Satué bendice el nacimiento instalado en el trascoro de la Catedral. Ñito Salas

La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios

El obispo José Antonio Satué ha bendecido este sábado el nacimiento que instala cada año la Asociación Belenista 'La Alcazaba' en el trascoro del templo

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:01

Comenta

Las tradicionales citas navideñas se siguen sucediendo en el Centro de Málaga. Una de ellas es el belén monumental que cada año instala en el ... trascoro de la Catedral la Asociación Belenista de Málaga 'La Alcazaba' (ABEMA). El obispo, José Antonio Satué, ha bendecido en la mañana de este sábado este nacimiento que constituye uno de los atractivos más frecuentados de la Navidad en la capital. El año pasado registró unas 65.000 visitas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  2. 2 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  3. 3 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  4. 4 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  5. 5 Málaga enciende una mágica Navidad
  6. 6 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  7. 7 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  8. 8 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  9. 9 La embajada china propone que Andalucía sea el centro de la energía en Europa
  10. 10 Prisión para el autor confeso del crimen machista de Campillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios

La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios