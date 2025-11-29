La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios

Las tradicionales citas navideñas se siguen sucediendo en el Centro de Málaga. Una de ellas es el belén monumental que cada año instala en el ... trascoro de la Catedral la Asociación Belenista de Málaga 'La Alcazaba' (ABEMA). El obispo, José Antonio Satué, ha bendecido en la mañana de este sábado este nacimiento que constituye uno de los atractivos más frecuentados de la Navidad en la capital. El año pasado registró unas 65.000 visitas.

Este belén catedralicio podrá ser visitado diariamente de 10 a 14 y de 17 a 20.30 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre, que no abrirá por la tarde. El 25 de diciembre y 1 de enero no abrirá por las mañanas; y el día de Reyes permanecerá cerrado todo el día.

El 25 de diciembre y 1 de enero no abrirá por las mañanas; y el día de Reyes permanecerá cerrado todo el día

El nuevo presidente de ABEMA, José Melgarejo, ha explicado que, entre las novedades de este año, se encuentra «la escena de la Huida a Egipto, con figuras exclusivas que nos han hecho especialmente para nosotros». «Se muestra una zona donde se están construyendo diversos elementos y donde podemos ver los pintores de los frescos, al albañil midiendo con la plomada, a los arquitectos, en el suelo, revisando los planos, entre otros. Es una escena muy novedosa», ha señalado.

Como en años anteriores, este nacimiento incorpora algunos ejemplos de la arquitectura de la ciudad. En esta ocasión, se han representado tres fuentes históricas: la Fuente de la Olla (1877), la Fuente de la Reina (1659) y la Fuente de los Cristos (1790).

ÑITO SALAS

El belén tiene una extensión de 70 metros cuadrados y contiene alrededor de 400 figuras de primer nivel. «En el de este año hay en torno a un 25% de imágenes nuevas. Asimismo, todas las casas, construcciones, miniaturas, vegetación y atrezo del belén han sido elaborados artesanalmente por un grupo de socios de ABEMA que han dedicado muchas horas, desde abril a noviembre en este bello arte, bajo la dirección artística de Antonio Escudero», ha apuntado Melgarejo.

Al acto de inauguración han acudido el alcalde, Francisco de la Torre; las concejalas de Cultura y Fiestas, Mariana Pineda y Teresa Porras, respectivamente; y los vicepresidentes de la Diputación Provincial Manuel Marmolejo y Francisca Caracuel, entre otros.