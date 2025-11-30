Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar

La noche de este pasado sábado dejó un susto mayúsculo en pleno centro neurálgico de Torre del Mar. Un vecino de 44 años, residente en ... Vélez-Málaga, resultó herido leve después de empotrarse con su vehículo, un Peugeot 307, contra uno de los antiguos postes del tranvía que aún permanecen en pie en la avenida de Andalucía, justo frente al edificio donde en su día estuvo ubicada la comisaría de la Policía Nacional.

Según ha podido confirmar SUR, el siniestro se produjo cuando el conductor circulaba a una gran velocidad por esta transitada vía. Por causas que se investigan, perdió el control del turismo y acabó chocando de manera frontal contra la estructura metálica, que quedó visiblemente dañada tras el impacto.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de los Bomberos del Consorcio Provincial, así como agentes de la Policía Local de Vélez-Málaga, que aseguraron la zona y atendieron al herido. El hombre, que viajaba solo, presentaba lesiones de carácter leve, aunque el golpe dejó el coche con el frontal completamente destrozado.

«Sonó como una explosión»

Las pruebas de alcoholemia practicadas por los agentes arrojaron un resultado superior a un miligramos por litro en aire espirado, más del cuádruple de la tasa máxima permitida, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

El suceso llamó la atención de los vecinos, atraídos por el estruendo del impacto en una de las arterias principales del núcleo torreño. El siniestro tuvo lugar pasadas las 22.00 horas. «Sonó como una explosión», relataban algunos residentes que se asomaron a sus balcones a los pocos segundos del accidente.

La Policía Local ha abierto diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial. El vehículo fue retirado por una grúa municipal mientras los bomberos revisaban la estabilidad del poste golpeado.