Imagen del estado en el que quedó el vehículo siniestrado este pasado sábado en Torre del Mar. OTREBOR
Sucesos en Málaga

Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar

El hombre, vecino de Vélez-Málaga y de 44 años, circulaba a una gran velocidad por la avenida de Andalucía y resultó herido leve tras el choque

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:23

La noche de este pasado sábado dejó un susto mayúsculo en pleno centro neurálgico de Torre del Mar. Un vecino de 44 años, residente en ... Vélez-Málaga, resultó herido leve después de empotrarse con su vehículo, un Peugeot 307, contra uno de los antiguos postes del tranvía que aún permanecen en pie en la avenida de Andalucía, justo frente al edificio donde en su día estuvo ubicada la comisaría de la Policía Nacional.

