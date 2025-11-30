Diciembre debutará en el calendario pasado por agua. Tras un domingo inestable debido a una vaguada en altura que ha dejado chubascos en amplias zonas ... de Andalucía, localmente tormentosos en el área del Estrecho (que eguirá en aviso amarillo hasta las 20.00 horas), la comunidad afrontará una semana con meteorología revuelta. Como recoge el pronóstico de la agencia estatal Aemet, las precipitaciones se extenderán por toda la región, especialmente entre el martes y el sábado.

«Según el modelo europeo, la semana que viene lloverá por encima de la media de la época en prácticamente toda España, excepto por el interior este y Canarias. Mañana será un día de transición, con restos de inestabilidad en el Mediterráneo y la llegada de un activo frente frío a últimas horas del día. El martes se registrarán chubascos casi generalizados con el establecimiento de un flujo húmedo de poniente y suroeste. Se esperan más de 10 l/m2 en la mitad occidental de Andalucía», avanza Duncan Wingen, experto en previsión del portal especializado Meteored. En total, en los próximos diez días un tren de borrascas dejará la batuta del tiempo en manos de cuatro frentes que repartirán a su paso lluvias y nieve en buena parte del país.

El martes se esperan más de 10 l/m2 en la mitad occidental de Andalucía

Para el martes, Aemet prevé en la comunidad «cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este a lo largo del día». La cota de nieve se quedará en torno a los 2000 metros, descendiendo hasta los 1500 metros al final del día y las temperaturas irán en descenso en el interior. Se esperan heladas débiles en las sierras orientales e intervalos fuertes de poniente en el litoral mediterráneo a partir de mediodía.

El miércoles, también habrá que abrir previsiblemente los paraguas. «En la primera mitad del día lloverá en buena parte de Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, con apertura de claros a partir de la tarde. Para dicha jornada la predicción oficial de Aemet para la región apunta a «cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este durante la primera mitad del día; tendiendo a quedar cielos poco nubosos». Además, la cota de nieve estará alrededor de los 1200 metros y las temperaturas irán en descenso generalizado.

¿Y el Puente?

El jueves llegará otro frente activo por el noroeste, agregan desde Meteored. La posibilidad de lluvias en Andalucía para ese día sigue siendo superior al 55% en la mayoría de localidades. Aemet prevé «cielos muy nubosos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas durante la segunda mitad del día, menos probables en el litoral mediterráneo».

Cara al fin de semana, coincidiendo con el puente, aún no hay una previsión certera. El vienes la probabilidad de lluvia baja, si bien Aemet pronostica nuevos chubascos el sábado, especialmente hasta las 18.00 horas. Además, las temperaturas podrían volver a subir al llega una masa de aire atlántica aún más suave.