Primer lleno navideño en el Centro de Málaga: se abre la veda de compras, paseos y comidas

Es oficial: ya se puede comprar Suchard, merendar roscos de vino, escuchar 'El burrito sabanero' (ya sea en la versión Bisbal o en la de ... Elvis Crespo) y sacar del armario los 'ugly jerseys', que, para los no familiarizados con la cultura anglosajona, son esos jerseys entre entrañables y horrorosos que, de unos años a esta parte, invaden las tiendas de moda por estas fechas. Para regocijo de unos y estupor de otros, este fin de semana ha marcado el inicio de la Navidad y todos sus ritos relacionados: el de las compras, el de las comidas en grupo, el de las visitas a belenes y el de los paseos por el Centro para contemplar el alumbrado navideño.

Y es que este fin de semana confluían todos los elementos para propiciar el primer lleno navideño en el Centro de Málaga. El viernes se inauguró el alumbrado y, por si fuera poco, se celebró el Black Friday, cuyos descuentos se han prolongado durante todo el fin de semana en muchos comercios. El sábado fue un día espléndido de frío y sol que animó a miles de malagueños y visitantes a echarse a las calles: más concretamente, a la calle Larios y sus alrededores, donde por la tarde no cabía ni un alfiler. Unos paseaban y grababan vídeos; otros compraban para sí mismos o para sus seres queridos y también había quienes acudían a las primeras comidas y cenas navideñas: a estos últimos les delataban los gorros de Papá Noel, las lentejuelas y las copas de después.

Gente paseando, de compras y consumiendo en bares y restaurantes en el Centro de Málaga. Migue Fernández

Hoy el domingo amanecía lluvioso, pero a eso del mediodía el día se aclaraba y el Centro volvía a empezar a llenarse de familias, grupos de amigos y turistas. «Venimos de Córdoba para echar el día y ver las luces de la calle Larios, que este año las han puesto nuevas», comentaban Rafael y María, una pareja de jubilados que hacía cola a las puertas de La Campana para tomarse el aperitivo. Competían por una mesa con algunos de los cientos de cruceristas de diferentes nacionalidades que habían desembarcado en el Puerto de Málaga esa mañana, con los participantes en una manifestación de trabajadores autónomos que se había celebrado por las calles del Centro y con quienes deseaban hacer un descanso en medio de la jornada de 'shopping'. Este último era el caso de Carmen y su hija Natalia. «Estamos aprovechando los descuentos del Black Friday para las compras navideñas, que luego además vienen las prisas y los agobios», contaban.

Festivos permitidos

Hoy es el primero de los domingos que entran dentro del calendario comercial navideño: a partir de ahora y hasta el 6 de enero, las grandes superficies y las cadenas comerciales tienen permitido abrir sus puertas todos los domingos y festivos salvo el próximo 7 de diciembre.

De este modo, será posible ir de tiendas en Málaga los domingos días 14, 21 y 28 de diciembre. Asimismo, los comercios también podrán levantar la persiana los festivos del 6 de diciembre (día de la Constitución) y el 8 de diciembre (festividad de la Inmaculada Concepción), así como el primer domingo de 2026, que será el próximo 4 de enero.

Esta libertad de apertura afecta a las grandes superficies (se considera así a las tiendas que tienen más de 300 metros cuadrados) y los comercios que pertenecen a cadenas. En cambio, los pequeños comercios (es decir, los que tienen una superficie de 300 metros o inferior) pueden abrir todos los días que quieran todos los días del año.