Ambiente navideño en la calle Larios. Migue Fernández

Primer lleno navideño en el Centro de Málaga: se abre la veda de compras, paseos y comidas

Con el Black Friday, el encendido del alumbrado y el primer domingo con tiendas abiertas, este fin de semana ha marcado el pistoletazo de salida de la Navidad

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:52

Es oficial: ya se puede comprar Suchard, merendar roscos de vino, escuchar 'El burrito sabanero' (ya sea en la versión Bisbal o en la de ... Elvis Crespo) y sacar del armario los 'ugly jerseys', que, para los no familiarizados con la cultura anglosajona, son esos jerseys entre entrañables y horrorosos que, de unos años a esta parte, invaden las tiendas de moda por estas fechas. Para regocijo de unos y estupor de otros, este fin de semana ha marcado el inicio de la Navidad y todos sus ritos relacionados: el de las compras, el de las comidas en grupo, el de las visitas a belenes y el de los paseos por el Centro para contemplar el alumbrado navideño.

