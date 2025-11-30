Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cartel electrónico de señalización de la ZBE en la zona de Martiricos. Marilú Báez

La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza hoy a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios

Los coches y motos registrados en la capital pueden circular libremente, no así los de fuera de la ciudad sin etiqueta

Chus Heredia

Chus Heredia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:01

Comenta

Se acabó el periodo de gracia o de prueba y empieza el segundo año de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Málaga capital. La ... ordenanza que la regula entró en vigor el 30 de noviembre de 2024. Y las restricciones que empiezan hoy se extenderán hasta la misma fecha de 2026. Quienes tengan el vehículo registrado en la ciudad deben estar tranquilos. A partir de hoy se multará a los vehículos que no tengan etiqueta ambiental (no es preciso contar con ella físicamente), los más antiguos y contaminantes y que, y aquí viene un matiz clave, no estén registrados en Málaga capital y, por lo tanto, paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en otro municipio.

