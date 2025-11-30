La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza hoy a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios

Se acabó el periodo de gracia o de prueba y empieza el segundo año de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Málaga capital. La ... ordenanza que la regula entró en vigor el 30 de noviembre de 2024. Y las restricciones que empiezan hoy se extenderán hasta la misma fecha de 2026. Quienes tengan el vehículo registrado en la ciudad deben estar tranquilos. A partir de hoy se multará a los vehículos que no tengan etiqueta ambiental (no es preciso contar con ella físicamente), los más antiguos y contaminantes y que, y aquí viene un matiz clave, no estén registrados en Málaga capital y, por lo tanto, paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en otro municipio.

El Ayuntamiento de Málaga no ofrece los datos exactos de a cuántos vehículos al día afectarán las posibles multas que empiezan hoy, pero sí se puede realizar una aproximación atinada. En este sentido, el Área de Movilidad sí asegura que el 30% de los vehículos que circulan por la zona acotada como ZBE proceden del área metropolitana. Según los estudios que sirvieron para armar la ordenanza, 206.000 vehículos transitan cada día por estas calles (la cifra es más que probable que haya aumentado). El citado 30% arrojaría la cifra de 61.800 turismos, motos y ciclomotores de otros municipios cercanos. Y, a su vez, la media sin etiqueta, según los datos de las patronales de automoción y de las estadísticas de ventas de segunda mano, ronda el 25%. Por lo tanto, más de 15.000 vehículos al día se enfrentan desde este domingo a posibles multas.

En este sentido, cabe recordar que acceder a la ZBE sin autorización supone una infracción grave, que acarrea 200 euros (que se convierten en 100 si el infractor ejercer el pronto pago). No quita puntos del carné.

200 euros es la multa por acceso incorrecto, 100 por pronto pago.

Los puntos de control a la ZBE con mayor tráfico serían el Paseo Antonio Machado-Avenida Ingeniero José María Garnica, Bailén-Trinidad y Avenida de Andalucía-Jardines Picasso (21.000 coches diarios). Muy de cerca (20.000) les sigue el Paseo Pablo Ruiz Picasso con Rafael Pérez Estrada.

30% de los 206.000 movimientos dentro de la Zona de Bajas Emisiones procede el área metropolitana de Málaga.

La superficie central que ocupa este área supera los 404 campos de fútbol y en este espacio residen casi 73.500 vecinos. Acapara el 26% de los viajes motorizados de toda la ciudad.

Composición del parque móvil

¿Cómo es el parque móvil que ahora circula por estas calles? La etiqueta mayoritaria es la C (40,4%), seguida, con un 31,1%, por la B, el distintivo en el que puede empezar a haber problemas, pero a partir de finales del año que viene. Casi uno de cada 4 coches carece de etiqueta, como se ha dicho. Y los limpios, ECO y 0, sólo suponen el 3% y menos del 1% respectivamente. Eso sí, los vehículos puramente eléctricos e híbridos enchufables están doblando ventas este año, según datos de la Asociación Malagueña de Automoción (AMA), en buena medida, además de por las restricciones al alza, por las ayudas del plan MOVESIII. De hecho, se han agotado, hay miles de compradores en lista de espera, y la Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno central que amplíe la convocatoria.

La ZBE es una medida no exenta de polémica y que, de hecho, está recurrida por el Grupo Municipal de Vox en Málaga, en los tribunales. La decisión está vista para sentencia.

El espíritu de la norma

El espíritu de aplicación de la ordenanza es que el Área de Movilidad ha optado por no castigar a los empadronados en Málaga. Ningun turismo registrado en la ciudad tendrá problemas en ningún momento. Está pensando para que las familias agoten la vida útil de sus coches o motos. Eso sí, y esto conviene subrayarlo, no pueden venderlos. O sí, pero el comprador perderá el derecho a circular por la ZBE.

Quienes de momento pueden respirar tranquilas son las furgonetas. Tendrán cuatro años sin sanciones porque el Consistorio quiere trabajar en un nuevo mapa y ordenación logística y de las zonas de carga y descarga.

Los autobuses y transporte público, taxis y VTC, emergencias, vehículos históricos y especiales podrán asimismo circular por el entorno acotado.

A partir de noviembre de 2026 la prohibición alcanzará ya a los coches y motos con etiqueta B y que estén 'empadronados' fuera de Málaga.