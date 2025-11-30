Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»

Los trabajadores autónomos no son un colectivo habituado a manifestarse: las obligaciones que cargan sobre los hombros no les dejan tiempo. Pero la paciencia de ... este colectivo ante la constante subida de impuestos y costes está ya tan colmada que hoy se han organizado para salir a la calle, en 21 ciudades a la vez, y protestar contra la «asfixia» que sufren y exigir «condiciones dignas de trabajo» y un nivel de protección social que al menos se acerque al que disfrutan los asalariados. Convocadas por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, en Málaga más de mil personas han recorrido las calles del Centro Histórico al grito de «Autónomos asfixiados, ¡basta ya!» y «Sin autónomos no hay empleo». Muchas iban vestidas de negro y con guantes rojos: un simbólico atuendo con el que representaban la agonía que están viviendo numerosos profesionales por cuenta propia.

La protesta ha empezado a las 11 de la mañana con una concentración frente al Ayuntamiento de Málaga y a continuación, los participantes han marchado por las calles del Centro para culminar, pasadas las 12.30, en la plaza de la Merced con la lectura de un manifiesto. Ya apenas sin voz, la portavoz de la plataforma convocante clamaba: «Somos los autónomos, somos el corazón que late en cada barrio y en cada pueblo. Pero hoy, ese corazón está herido y dice basta. Hemos asumido el riesgo, hemos puesto el esfuerzo, pero el sistema nos ha dado la espalda. Hoy alzamos la voz, unidos en un único grito de dignidad». Durante la manifestación se oyeron algunos gritos contra Pedro Sánchez, aunque la organización recordaba que su protesta era «apolítica».

Reivindicaciones

La representante de la plataforma enumeró las reivindicaciones del colectivo, que son muchas: cotizaciones sociales más bajas y ajustadas a los ingresos reales; una prestación por desempleo «real» que no deje fuera al 90% de los solicitantes como ocurre ahora; la exención del IVA hasta 85.000 euros; que el Estado deje de utilizarles como «recaudadores»; la sustitución con cotización reducida durante la baja, la maternidad o el cuidado familiar; el «derecho al luto»; una ventanilla única que alivie la carga burocrática; la deducción inmediata del 100% de todas las herramientas y la tecnología y la separación estricta del patrimonio empresarial y personal para que ningún autónomo más se vea en riesgo de perder su vivienda familiar.

Entre quienes aplaudían estas exigencias había personas de todas las edades y nacionalidades; también familias con niños. Algunos venían de ciudades vecinas como Córdoba o Granada. Antes de disolver la concentración, advirtieron de que seguirán levantando la voz en próximas manifestaciones. «Somos la fuerza que abre la persiana cada mañana. Somos los que arriesgamos y los que creamos empleo. No pedimos privilegios, pedimos dignidad, justicia y sentido común», gritaba la portavoz del colectivo.