Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los manifestantes, a su llegada a la plaza de la Merced. Sur

Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»

Los manifestantes, convocados por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, exigen bajada de cuotas, una prestación real por desempleo y dejar de ser «los recaudadores del Estado»

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:13

Comenta

Los trabajadores autónomos no son un colectivo habituado a manifestarse: las obligaciones que cargan sobre los hombros no les dejan tiempo. Pero la paciencia de ... este colectivo ante la constante subida de impuestos y costes está ya tan colmada que hoy se han organizado para salir a la calle, en 21 ciudades a la vez, y protestar contra la «asfixia» que sufren y exigir «condiciones dignas de trabajo» y un nivel de protección social que al menos se acerque al que disfrutan los asalariados. Convocadas por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, en Málaga más de mil personas han recorrido las calles del Centro Histórico al grito de «Autónomos asfixiados, ¡basta ya!» y «Sin autónomos no hay empleo». Muchas iban vestidas de negro y con guantes rojos: un simbólico atuendo con el que representaban la agonía que están viviendo numerosos profesionales por cuenta propia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza hoy a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Andalucía en aviso amarillo este domingo por «chubascos fuertes, tormentas y posible granizo»
  4. 4 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  5. 5 Llega la espectacular Superluna que no se repetirá hasta 2042
  6. 6 Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado
  7. 7 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  8. 8

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  9. 9 La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios
  10. 10 Pescadores de estrellas: el videomapping de la Catedral de Málaga apela a recuperar el espíritu de la Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»

Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»