Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del enorme géiser que ha provocado la avería, este domingo en Chilches. SUR
Sucesos en Málaga

La rotura de una tubería de abastecimiento en Chilches sorprende a los vecinos

La avería, ocurrida junto a la antigua N-340, genera una columna de agua de hasta cinco metros de altura, sin causar daños

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:11

Comenta

Sobresalto este domingo por la tarde en Chilches, en la zona occidental de Vélez-Málaga. La rotura de una tubería de abastecimiento ha generado un ... llamativo géiser que ha sorprendido a vecinos y conductores que transitaban por la antigua N-340 a primera hora de la tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza hoy a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Andalucía en aviso amarillo este domingo por «chubascos fuertes, tormentas y posible granizo»
  4. 4 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  5. 5 Llega la espectacular Superluna que no se repetirá hasta 2042
  6. 6

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  7. 7 Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado
  8. 8 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  9. 9 Pescadores de estrellas: el videomapping de la Catedral de Málaga apela a recuperar el espíritu de la Navidad
  10. 10 La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La rotura de una tubería de abastecimiento en Chilches sorprende a los vecinos

La rotura de una tubería de abastecimiento en Chilches sorprende a los vecinos