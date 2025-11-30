La rotura de una tubería de abastecimiento en Chilches sorprende a los vecinos

Sobresalto este domingo por la tarde en Chilches, en la zona occidental de Vélez-Málaga. La rotura de una tubería de abastecimiento ha generado un ... llamativo géiser que ha sorprendido a vecinos y conductores que transitaban por la antigua N-340 a primera hora de la tarde.

El incidente, ocurrido junto a las escolleras y muy próximo al mar, ha movilizado de inmediato a los operarios de la empresa concesionaria Aqualia, que trabajan desde primera hora en la reparación de la avería. Según han confirmado fuentes de la compañía a SUR, la incidencia no ha provocado cortes de suministro gracias a que los depósitos mantienen todavía un nivel de agua suficiente.

La tubería afectada, de 400 milímetros de diámetro, requerirá la instalación de un nuevo collarín a la altura del punto donde se ha producido la rotura en la red general de abastecimiento en baja. Aqualia prevé que la intervención pueda quedar resuelta a lo largo de la tarde, por lo que no se esperan interrupciones en el servicio doméstico en esta zona occidental de la capital de la Axarquía.

Dos precedentes en una tubería de riego

Pese a la espectacular columna de agua, que ha alcanzado unos cinco metros de altura, no se han registrado daños personales ni materiales de relevancia, al localizarse la fuga en un punto abierto y próximo al litoral. Tampoco ha sido necesaria la intervención de los bomberos del Consorcio Provincial.

No ha sido la única avería en esta zona de Chilches en los últimos meses. El 21 de octubre pasado se produjo la rotura de otra tubería, en aquella ocasión, de riego en la calle Vertedera de Chilches, que inundó la vía. El agua alcanzó más de 30 centímetros de altura en un tramo de unos 300 metros. Esa avería obligó a intervenir al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que empleó bombas de achique y desatoró alcantarillas para evitar que el agua llegase a viviendas. Posteriormente, el pasado día 6 de noviembre se produjo una segunda rotura en esta misma zona.