Ione Belarra junto al portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia. Sur

La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga

Ione Belarra remite un escrito al presidente del Gobierno y al ministro de Transportes en el que expone que el proyecto supone «un grave perjuicio» para la ciudad

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:56

Comenta

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha remitido un escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, en ... el que les pide que la administración central no autorice el proyecto hotelero de la Torre del Puerto en Málaga porque «carece de una justificación real basada en el interés general y supone un grave perjuicio para Málaga, para su paisaje, su identidad urbana, su patrimonio y su ciudadanía».

