La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha remitido un escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, en ... el que les pide que la administración central no autorice el proyecto hotelero de la Torre del Puerto en Málaga porque «carece de una justificación real basada en el interés general y supone un grave perjuicio para Málaga, para su paisaje, su identidad urbana, su patrimonio y su ciudadanía».

La misiva, firmada también por la diputada de Podemos en el Congreso de los Diputados Martina Velarde, incide en que el actual proyecto, firmado por el arquitecto David Chipperfield no es el que ganó el concurso convocado por la Autoridad Portuaria para abrir la puerta a esta actuación. «Aquella convocatoria fue adjudicada a la propuesta firmada por el arquitecto José Seguí, con unas dimensiones y características definidas. Sin embargo, los promotores desistieron posteriormente del diseño ganador, lo que implicó la desvinculación del arquitecto original, y encargaron un proyecto completamente distinto al arquitecto David Chipperfield, aumentando de manera significativa la altura —hasta los 144 metros— y modificando aspectos esenciales respecto a la propuesta que había obtenido la adjudicación», señala Belarra en su escrito.

«Numerosos expertos coinciden en que estos cambios alteran de forma sustancial las condiciones del concurso inicial, aspecto relevante que invalidaría el procedimiento de adjudicación inicial al no garantizar parámetros básicos de transparencia y legalidad», remarca la secretaria general de Podemos. «El impacto que este edificio de 144 metros tendría sobre el paisaje de Málaga sería de una magnitud irreversible. Su altura superará con creces la de cualquier edificio existente en la ciudad, superando en 33 metros de altura a las llamadas Torres de Martiricos, cuyo impacto visual y enormes dimensiones son de sobra conocidas en la ciudad de Málaga, y se impondrá incluso sobre el propio Monte Gibralfaro, símbolo de la identidad de la ciudad», abunda.

«El horizonte marítimo de Málaga constituye una de las señas identitarias más fuertes de la ciudad, y voces expertas han advertido que la torre no solo no se integra en el entorno, sino que lo agrede frontalmente. Se estima además que su impacto visual alcanzaría más de mil kilómetros cuadrados de superficie terrestre, evidenciando el alcance del daño paisajístico que produciría», resalta Ione Belarra, que ha remitido este escrito cuando se ha conocido que, como avanzó SUR este miércoles, Puertos del Estado ha devuelto el proyecto a la Autoridad Portuaria de Málaga con el argumento de que debe justificarse más el interés general de la actuación. Así mismo, la Abogacía de Puertos del Estado ha recomendado que se haga un nuevo concurso de proyectos al haber pasado ya diez años desde el inicio de la tramitación en los que se han ofrecido al menos tres versiones del hotel.

Propone que se busque otra localización

«No existe una necesidad acreditada, y que justifique el enorme e irreversible impacto de este proyecto, de nuevos establecimientos de cinco estrellas en Málaga, cuya planta hotelera ha crecido de manera notable en los últimos años», insiste la número uno de Podemos, quien argumenta que «si la ciudad necesitara nuevos hoteles de estas características, sería perfectamente factible evaluar otras localizaciones, junto a otra altura y volumetría posibles, que resultarían mucho más apropiadas que un punto tan sensible y estratégico como el Dique de Levante».

Belarra también alude en su carta a Pedro Sánchez al rechazo social del proyecto, que ha recibido más de mil alegaciones, además del rechazo público mostrado por importantes entidades y personalidades del ámbito cultural, académico, profesional y científico. Asimismo, hace alusión a una encuesta realizada por este periódico en la que el 76% de los más de cinco mil votos recabados son contrarios a la torre.

«La autorización del Consejo de Ministros solo puede concederse si se acredita que la operación responde inequívocamente al interés general. A la luz de todo lo expuesto, consideramos que no se cumple tal condición», concluye Belarra. «Estamos convencidas de que las generaciones presentes y futuras agradecerán una decisión responsable que proteja el horizonte, el patrimonio y el bienestar común de la ciudad», añade.