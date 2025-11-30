La Diputación de Málaga impulsa el corredor verde del Guadalhorce junto a Alhaurín de la Torre

La Diputación Provincial de Málaga sigue impulsando el proyecto para habilitar un corredor verde junto al cauce del río Guadalhorce, un recorrido de 54 kilómetros, ... entre los parajes naturales del desfiladero de los Gaitanes y la desembocadura. El objetivo es generar el mayor parque fluvial de España, con cuatro millones y medio de metros cuadrados. Según han informado desde el ente supramunicipal, el último paso dado en ese sentido ha sido una subvención al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por importe de 376.213 euros para generar un sendero de 3.660 metros.

Las márgenes del río en esa zona se encuentran ocupadas por vegetación invasora que imposibilita el acceso a buena parte de su trazado. Hay también numerosas vallas o cercados de fincas colindantes con el río que impiden el tránsito por la ribera del mismo. El proyecto contempla la apertura y la preparación de una plataforma de tránsito de tres metros de anchura acompañando la ribera del río Guadalhorce por su margen derecha hasta conectar con la Gran Senda de Málaga en su Etapa 35, entre Alhaurín de la Torre y Málaga.

Asimismo, la Diputación ha concedido otra subvención de 192.374 euros al Ayuntamiento de Pizarra para el equipamiento de un centro de educación ambiental. Ambas actuaciones suman en total 568.000 euros.

El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha destacado que, incluyendo estos dos nuevos proyectos, se han destinado hasta ahora seis millones de euros a ocho actuaciones ubicadas en los municipios de Álora, Pizarra, Coín y Alhaurín de la Torre.

Salado ha subrayado que esta iniciativa situará al Valle del Guadalhorce como« lugar estratégico para el desarrollo de actividades sostenibles poniendo en valor su entorno natural, su rica y variada biodiversidad y su patrimonio histórico y cultural, a lo que se une su potencial agroalimentario y ganadero». «Es una muestra clara de nuestro compromiso por fomentar el turismo interior y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos», ha añadido.