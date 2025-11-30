Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sendero junto al cauce del Guadalhorce del que hacen uso ciclistas y peatones. Sur

La Diputación de Málaga impulsa el corredor verde del Guadalhorce junto a Alhaurín de la Torre

El ente supramunicipal otorga al Ayuntamiento una ayuda de 376.213 euros para acondicionar un sendero de 3.660 metros junto al cauce del río

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:41

La Diputación Provincial de Málaga sigue impulsando el proyecto para habilitar un corredor verde junto al cauce del río Guadalhorce, un recorrido de 54 kilómetros, ... entre los parajes naturales del desfiladero de los Gaitanes y la desembocadura. El objetivo es generar el mayor parque fluvial de España, con cuatro millones y medio de metros cuadrados. Según han informado desde el ente supramunicipal, el último paso dado en ese sentido ha sido una subvención al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por importe de 376.213 euros para generar un sendero de 3.660 metros.

