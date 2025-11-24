Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del lunes, 24 de noviembre de 2025

SUR

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:31

Sumérgete en las historias más relevantes de SUR.es con nuestro resumen ampliado, proporcionándote más contexto y detalles sobre los eventos que están dando de ... qué hablar.

Top 50
  1. 1 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  2. 2 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  3. 3 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  8. 8

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  9. 9

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  10. 10

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

