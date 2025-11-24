Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rincón de la Victoria

Parcela en la que se construirá el nuevo centro de salud de Rincón. SUR

Sanidad licita las obras del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria

La actuación contará con un presupuesto que supera los 15,2 millones de euros y el plazo de ejecución es de 22 meses

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:28

Comenta

Una de las grandes aspiraciones vecinales y políticas de Rincón de la Victoria era contar con un nuevo centro de salud. El consejero de Sanidad, ... Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado hoy la licitación de esta obra, que cuenta con un presupuesto superior a los 15,2 millones de euros y un plazo de ejecución previsto para su construcción de 22 meses. La publicación de la salida a concurso público de los trabajos constructivos se hará mañana en el Diario Oficial de la Unión Europea como paso previo a su consignación en el Perfil del Contratante del Gobierno andaluz.

