Sanidad licita las obras del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria

Una de las grandes aspiraciones vecinales y políticas de Rincón de la Victoria era contar con un nuevo centro de salud. El consejero de Sanidad, ... Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado hoy la licitación de esta obra, que cuenta con un presupuesto superior a los 15,2 millones de euros y un plazo de ejecución previsto para su construcción de 22 meses. La publicación de la salida a concurso público de los trabajos constructivos se hará mañana en el Diario Oficial de la Unión Europea como paso previo a su consignación en el Perfil del Contratante del Gobierno andaluz.

El consejero de Sanidad ha señalado que «el Gobierno andaluz cumple su palabra y muy pronto los rinconeros contarán con un nuevo centro de salud adaptado a las necesidades de hoy y a las que puedan surgir en el futuro».

El nuevo centro se ubicará en una parcela de 3.800 metros cuadrados en la zona de Huerta Julián de la localidad. Hasta 14 empresas optaron a redactar el proyecto, imponiéndose al final San Cecilio Studio S.L.P. y Fresneda & Zamora Arquitectura S.R.L. El presupuesto era de 254.100 euros. El plazo de ejecución del contrato fue de seis meses y medio.

Cuatro plantas y sótano

El proyecto, que comprende la edificación de 7.400 metros cuadrados de superficie distribuidos en un edificio de cuatro plantas y un sótano, compacto, en torno a un patio central que permite que la mayoría de espacios queden iluminados y ventilados naturalmente.

El nuevo centro de salud de Rincón mejorará la asistencia y el trabajo de los sanitarios

Sanz destaca que el nuevo ambulatorio de Rincón multiplicará por cuatro la superficie actual, contará con 44 nuevas consultas e incorporará servicios como Rehabilitación, Cirugía Menor, Odontología, Radiología Básica o Salud Mental. Además, habrá nuevas zonas de aparcamiento. En definitiva, ha añadido el titular de la cartera autonómica de Sanidad, «vendrá a mejorar la asistencia sanitaria que se presta a los vecinos y también la confortabilidad de los profesionales que desarrollan en él su trabajo cada día».

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) firmaron en 2021 un protocolo general de actuación en el que, entre otros acuerdos, el Consistorio cedía la parcela para la construcción del nuevo centro; la regulación catastral, y asumía la contratación del proyecto básico y de ejecución. Este nuevo centro de salud ampliará las infraestructuras sanitarias en Rincón de la Victoria, dando respuesta a una aspiración histórica colectiva de profesionales sanitarios y vecinos desde hace más de 15 años, toda vez que el municipio supera ya los 50.000 habitantes y las necesidades sanitarias no habían crecido en consonancia con el ascenso de población.

Un trabajo conjunto

Sanz ha querido destacar el esfuerzo que ha realizado la Junta para impulsar este proyecto, «que es hoy una realidad» y ha destacado «el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria para avanzar en la sesión de la parcela».

«Es innegable la gran apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por mejorar la asistencia sanitaria de todos los andaluces: desde que llegamos al Gobierno la inversión en infraestructuras sanitarias se ha multiplicado por cuatro: contamos con un centenar de nuevos centros tras cuadruplicar la inversión en infraestructuras con más de 2.892 millones de euros», ha precisado el consejero.