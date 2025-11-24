Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrián Niño celebra uno de sus dos goles el domingo. ÑITO SALAS

Adrián Niño: «Hicimos muchas cosas bien y nos merecíamos esos tres puntos»

El bigoleador del Málaga ante el Mirandés admite que lo pasó mal durante su lesión, que «era duro no poder estar haciendo lo que más quieres» y que ahora se encuentra «al cien por cien»

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:28

Exultante, después de su primer doblete en partido oficial con el Málaga, Adrián Niño no se quedó al final con el sinsabor de que su ... acierto no valiese para conseguir una victoria. Galilea marcó el tanto decisivo. «En la primera parte hemos llevado muy bien el plan de partido. En la segunda no pudimos mantener el resultado, pero hicimos muchas cosas bien y nos merecíamos esos tres puntos», comentó después del choque en la sala de prensa.

