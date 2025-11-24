Adrián Niño: «Hicimos muchas cosas bien y nos merecíamos esos tres puntos»

Exultante, después de su primer doblete en partido oficial con el Málaga, Adrián Niño no se quedó al final con el sinsabor de que su ... acierto no valiese para conseguir una victoria. Galilea marcó el tanto decisivo. «En la primera parte hemos llevado muy bien el plan de partido. En la segunda no pudimos mantener el resultado, pero hicimos muchas cosas bien y nos merecíamos esos tres puntos», comentó después del choque en la sala de prensa.

A la hora de describir cómo fueron sus dos dianas, en un lapso de poco más de dos minutos, dijo: «El primero es un pase de Dotor. El primer toque es una de mis especialidades, no me lo pensé y rematé casi sin mirar. En el segundo, el portero se equivoca (con su salida), y sólo tuve que marcar».

Niño ha vivido un periodo difícil, sin experimentar mejora de una torcedura de tobillo, que le tuvo de baja casi dos meses y siete partidos y, además, hasta este domingo, no volvió a ser titular, ya con más ritmo de competición. «Era duro no poder estar haciendo lo que más quieres. Tenía muchas ganas de volver, me encontraba al cien por cien, y muy feliz», dijo, y enzalzando que haya más delanteros en el equipo viendo puerta: «La competencia es sana, y la relación muy buena. Chupete ha vuelto, está bien, y va a hacer gol muy pronto, igual que Eneko (Jauregi). Esa competencia va a ayudar al equipo».

Dotor: «Espero que esta victoria nos haga coger esa confianza y demos un paso hacia delante; el equipo venía de situaciones muy duras»

Mientras, su compañero Dotor, que le dio a Niño el pase del primer gol el domingo, destacó que la suerte del Málaga ha cambiado: «Estoy contento. Venía cayendo cruz estas semanas atrás, y hoy ha tocado de cara. Tenemos cosas que trabajar y cosas para seguir haciendo. El equipo viene de situaciones muy duras, pero espero que esta victoria nos haga coger esa confianza y demos un paso hacia delante. Nos estaba faltando ser a lo mejor más competitivos, más veteranos, jugar un poco con eso. Ahí está nuestra mejora y tenemos mucha liga para trabajar»

Respecto a lo que le reclamó Funes en su estreno, Dotor, comentó: «Nos ha pedido que disfrutemos con el balón. En lo poco que hemos trabajado con él, pero tiene las ideas muy claras. Nos deja mucha movilidad, a los interiores, y me quedo con el mensaje de disfrutar. Cuando se disfruta, todo sabe mejor».

Pese al 3-2 final, Dotor previno cara al futuro: «Es un chute de energía para nosotros. Veníamos de semanas donde se pasa mal, pero no hay que olvidarse de que, por un minuto, estaríamos todos con caras largas. Que no se nos olvide». «Espero que nos dé moral. No te puedes relajar lo más mínimo. Cuando bajas el acelerador, chungo. Tener esa tranquilidad y confianza para cerrar los partidos», abundó en la misma línea.