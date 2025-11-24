Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mapa: Alba Martín Campos | SUR. Fuente: Elaboración propia

Alhaurín de la Torre estrena su conexión alternativa hacia la A-7

El vial y la nueva glorieta para enlazar con la autovía están pensados para recoger hasta el «40% del tráfico de salida» desde las urbanizaciones de la zona este del municipio

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:22

Ya está en servicio, con algo de retraso sobre el horario previsto inicialmente de las 16.30, la nueva conexión con la A-7 desde ... el casco urbano de Alhaurín de la Torre. Es un proyecto, que comenzó a gestarse en noviembre de 2023, cuando el Ayuntamiento logró la titularidad de la antigua Carretera de la Vía, entre la avenida de Santa Clara y la carretera de Churriana, por medio de una mutación demanial con la Diputación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

