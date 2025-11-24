Alhaurín de la Torre estrena su conexión alternativa hacia la A-7

Ya está en servicio, con algo de retraso sobre el horario previsto inicialmente de las 16.30, la nueva conexión con la A-7 desde ... el casco urbano de Alhaurín de la Torre. Es un proyecto, que comenzó a gestarse en noviembre de 2023, cuando el Ayuntamiento logró la titularidad de la antigua Carretera de la Vía, entre la avenida de Santa Clara y la carretera de Churriana, por medio de una mutación demanial con la Diputación.

A partir de ahí, comenzó a tomar cuerpo la obra, fruto de la colaboración entre las administraciones local y provincial, que busca brindar una alternativa para un 40% del tráfico de salida del municipio hacia la autovía, el procedente de de las urbanizaciones de las urbanizaciones de la zona este, como Santa Clara, Tabico Alto, Casas Blancas, El Lagar, Vaguada de la Sierra o Retamar.

2 Millones de inversión para esta carretera y la nueva rotonda, asumidos por la Diputación y el Ayuntamiento

La inversión final ha superado los 2 millones para la ejecución tanto de la rotonda nueva como el propio vial que enlaza la llamada glorieta sobre el Arroyo Ramírez (Vega Verde), con la avenida de Santa Clara y la carretera de Churriana, que se inauguró y abrió parcialmente el pasado mes de junio. La Diputación de Málaga aportó 1,3 millones de euros para esta infraestructura, dentro del Plan Vía-ble.

Corte de cinta de la nueva conexión con la A-7. SUR

La segunda fase ha abarcado la construcción de la rotonda a la altura de la zona de Cortijo Blanco, prácticamente bajo el viaducto de la Hiperronda, para lo que el Gobierno municipal aprobó una modificación de crédito de más de medio millón de euros para su financiación, además de solicitar las autorizaciones correspondientes de la Junta de Andalucía, titular de la A-404.

En el acto de inauguración han participado el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el alcalde, Joaquín Villanova. Salado ha destacado que la Diputación de Málaga «vuelve a demostrar su interés por aportar propuestas y colaborar en soluciones a los atascos de tráfico que sufre la red viaria de la provincia». Y ha felicitado al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por sus iniciativas para hacer todo lo posible para que sus vecinos no se vean atrapados en embotellamientos. Además, ha recordado que la Administración provincial ha dedicado durante este año unos 18 millones de euros a través del arreglo de carreteras de la red de su titularidad, reforzando por tanto la seguridad vial; de la reparación de los desperfectos ocasionados por los temporales y de la financiación de obras en caminos locales para mejorar las comunicaciones viarias, como el que ya se ha realizado en el municipio, que ha posibilitado el nuevo enlace con la A-7.

Por su lado, Joaquín Villanova ha hecho hincapié en que, con el nuevo vial, los conductores podrán así evitar el paso por la variante entre la rotonda del Encuentro y la autovía, por donde circulan más de 26.000 vehículos al día, según datos de la Junta.

Más de 26.000 vehículos circulan al día entre la rotonda del Encuentro y la autovía

Villanova ha apuntado que el siguiente paso para favorecer el tráfico en las salidas hacia la A-7 es el desdoblamiento de la propia variante de la A-404 entre la rotonda del Encuentro y el ramal de unión con la autovía, que será ejecutado también por la Junta de Andalucía. El alcalde se ha mostrado confiado en que dicho contrato para habilitar sendos carriles bus-VAO (para vehículos con al menos dos ocupantes y transporte público), actualmente en licitación, se adjudique en breve.

En el mes de junio concluyó y se puso en marcha un vial, a través de la zona de Tabico bajo, desde la glorieta sobre el arroyo Ramírez, pasando por el extremo norte de la avenida de Santa Clara, hasta la A-404 (carretera de Churriana), a la altura de Cortijo Blanco, bajo el viaducto de la A-7, donde se ha construido la intersección en forma de rotonda. Cuenta con dos calzadas separadas por una mediana, que en algunos tramos incluye acerado y carril bici.

Y ahora se ha completado la construcción de una gran glorieta en la carretera de Churriana que enlaza ese vial con la variante de la A-404 a la altura del viaducto bajo la autovía del Mediterráneo y que posibilita el giro a la izquierda a los conductores que salen de la localidad y quieren acceder a la A-7.