Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma del videoclip de 'La celda', que se lanza este martes.
25-N

El impactante canto contra el maltrato de Diana Navarro

La artista malagueña se pone en la piel de una víctima de violencia de género en 'La celda', una contundente y cruda denuncia en forma de canción y videoclip

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:01

Comenta

Fueron varios minutos de silencio improvisados y espontáneos. Antes de que empezara el acto, sin que nadie lo pidiera, en la sala del MIMMA no ... se oía ni un alma. Era evidente que este no era un lanzamiento musical al uso. Minutos antes, ella misma había acabado entre lágrimas la prueba de sonido. Diana Navarro presenta 'La celda', una cruda denuncia contra el maltrato en forma de canción y videoclip que publica de forma oficial este martes, a las 20.00 horas, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Porque «el ser humano necesita sentirse impactado para poder reaccionar y aprender», afirma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  3. 3 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  8. 8

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  9. 9 Billetes baratos de Renfe por el Black Friday: 7 euros en Avlo y 19 euros en AVE
  10. 10

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El impactante canto contra el maltrato de Diana Navarro

El impactante canto contra el maltrato de Diana Navarro