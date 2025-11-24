El impactante canto contra el maltrato de Diana Navarro

Fueron varios minutos de silencio improvisados y espontáneos. Antes de que empezara el acto, sin que nadie lo pidiera, en la sala del MIMMA no ... se oía ni un alma. Era evidente que este no era un lanzamiento musical al uso. Minutos antes, ella misma había acabado entre lágrimas la prueba de sonido. Diana Navarro presenta 'La celda', una cruda denuncia contra el maltrato en forma de canción y videoclip que publica de forma oficial este martes, a las 20.00 horas, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Porque «el ser humano necesita sentirse impactado para poder reaccionar y aprender», afirma.

Como los anuncios de la DGT, Diana Navarro combate la «normalización» y la «insensibilización» frente al drama con una propuesta dura, clara y directa. No hay metáforas ni imágenes sugeridas. «Queremos mostrar lo que las víctimas sienten cuando viven este terror», cuenta la artista malagueña. Por eso, desde el primer fotograma del vídeo, ella aparece en primer plano con el rostro amoratado y ensangrentado, mientras canta: «La tira del bolso mi cuello rodea / Me ahogo, no hay aire / La vida se aleja». Una canción de ritmo lento al principio que se intensifica conforme aumenta la violencia de la historia, para terminar con un grito de esperanza. Porque esta vez, ella sobrevive.

Ampliar Diana Navarro, durante la presentación en el MIMMA. Marilú Báez

«Es una necesidad empatizar con ellas desde ese dolor tan profundo y tomar conciencia de que algunas personas no lo pueden llegar a contar ni siquiera», reflexiona, visiblemente emocionada. Detrás de esa canción hay una mujer real, una víctima de la violencia de género que compartió con ella, en primera persona, su sufrimiento. Esa «mujer valiente», cuyo nombre mantiene en el anonimato, fue la chispa que encendió 'La celda', compuesta por un equipo integrado por Diana Navarro y el pianista Hugo Bechstein, junto al que interpretó en directo la pieza.

«Lo que se muestra es aterrador, pero la música y el arte pueden sanar y aportar algo luminoso a una realidad que es terrible», defiende Navarro, que confía en que 'La celda' sirva como «llamada» para que las víctimas se atrevan a denunciar y su entorno no mire a otro lado. Lo dice apenas dos días después de que un nuevo crimen machista sacudiera a todos el pasado sábado en el Rincón de la Victoria. «Es un sinsentido, el mundo cada vez se está volviendo más agresivo y más loco», lamenta. Y hace una precisión: Esta violencia «traspasa ya el género, porque la hay en parejas LGTBIQ+ y de maltratadoras hacia su víctima».

'La celda' forma parte de una trilogía de canciones denuncia que Diana Navarro comenzó con 'El perdón', una historia «de violencia y dolor», y continuó con 'Los niños, no', sobre la protección a la infancia en un contexto de ruptura familiar. La artista malagueña la presentó este lunes en el MIMMA, acompañada por el concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos. Cantos aplaudió el «mensaje contundente» que transmite la canción e invitó a reflexionar también sobre los «micromachismos que normalizamos». «La violencia de género no pasa de un día para otro, trabajar en la prevención es una necesidad», señaló.

De momento, 'La celda' es «un verso suelto», no es el anticipo de un nuevo disco. Diana Navarro está ahora inmersa en su gira 20 aniversario 'Ya no estoy sola', una celebración que tendrá dos fechas en el Teatro Cervantes de Málaga, el 9 y 10 de febrero. Habrá «sorpresas» y cosas «especiales», avisa. Porque dos décadas en este sector -tres si se cuenta desde que en Málaga empezó en las peñas-, es todo un logro. «Tengo la misma ilusión, casi la misma inocencia, pero los años te hacen evolucionar, aprender y ver la crudeza de esta industria. Pero soy una persona resiliente y aquí sigo», concluye.