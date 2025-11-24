Prisión para el detenido por matar a su exmujer a puñaladas en Rincón de la Victoria

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el exmarido de María Victoria, la mujer de 60 años asesinada a puñaladas este sábado en Rincón ... de la Victoria. Así lo ha decretado este lunes el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga.

El detenido, de 61 años, se ha acogido a su derecho a no declarar, tal y como han precisado a SUR fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El hombre está siendo investigado por su presunta autoría en un delito de asesinato.

Será el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga el que lleve la causa, ya que era el que se encontraba de guardia el sábado, cuando ocurrió el crimen que desde el inicio se investiga en el marco de la violencia machista.

Los golpes y gritos alarmaron al vecindario sobre las 10.20 horas, que dieron aviso a los servicios de emergencias que venían de la vivienda, situada una urbanización de la calle Trébol, en la zona de Cotomar. Tras los avisos, se movilizó a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los agentes estuvieron a punto de echar la puerta abajo tras llamar varias veces al timbre y no obtener respuesta. Finalmente, el supuesto autor les abrió. Presentaba heridas en el cuello, que se sospecha que serían autoinfligidas en un intento de suicidarse tras acabar con la vida de su expareja.

Los efectivos hallaron a la mujer en el suelo, ya sin vida, tendida sobre un charco de sangre. Únicamente pudieron confirmar su fallecimiento, tras lo que arrestaron a su exmarido como principal sospechoso. El cuerpo de la víctima presentaba heridas de arma blanca, al menos una de ellas en el cuello, que resultó mortal.

En este caso no se habían producido denuncias previas entre la pareja y la mujer no estaba registrada en el Sistema VioGen.