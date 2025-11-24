El Hospital Regional, premiado por el trabajo que realiza con los pacientes de enfermedades raras

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha sido premiado esta semana por el trabajo que realiza con los pacientes que sufren alguna enfermedad rara, según ... ha explicado a SUR el presidente de la Asociación de Enfermedades Raras Más Visibles, Pedro Lendínez, quien explicó que la entrega de reconocimientos se produjo el pasado jueves, 19 de noviembre, en el Salón de Actos del Hospital Son Llatzer de Palma de Mallorca, al que se trasladó el gerente del centro malagueño, José Antonio Ortega, para recibir la distinción.

Lendínez subrayó «que el premio se otorga en esta edición al 12 de Octubre de Málaga y el Regional de Málaga por su implicación en las enfermedades raras y la asistencia que se presta a estos pacientes, fundamentalmente en el diagnóstico gracias a los cribados, el tema de la metabolopatía y los pacientes metabólicos y la transición que se realiza con los pacientes que pasan de ser pediátricos a adultos».

Una metabolopatía es un grupo de trastornos genéticos poco comunes que afectan la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía, a menudo debido a defectos en enzimas específicas.

De esta forma, señaló que el Regional es precisamente «pionero en la transición de los pacientes con enfermedades raras desde la infancia hasta la adultez, ya que antes de que la persona sea vista por un médico como adulto, este acude a la consulta de pediatría, y ambos profesionales pasan dos consultas juntas y el paciente no sufre, desde luego es un ejemplo claro de humanización en entornos hospitalarios».

Pero hay más causas que sustentan este premio: la investigación en enfermedades raras, con las nuevas unidades de ensayo del hospital o los numerosos proyectos que llevan de forma conjunta con el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND) en el campo de las enfermedades raras.

Las enfermedades raras (ER) o poco frecuentes «son aquellas que tienen una baja prevalencia en la población», explica la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). Para ser considerada como rara, cada patología específica «sólo puede afectar a un número limitado de personas: concretamente, debe afectar a menos de cinco por cada 10.000 habitantes».

Sin embargo, «son muchas las personas que conviven con ellas en todo el mundo -más de 300 millones en el mundo, tres de ellos en España-, ya que se estima que existen más de 7.000 enfermedades raras, de las cuales se han identificado 6.417, según datos de Orphanet», agrega FEDER.