Imagen de los galardonados. El gerente del Regional, José Antonio Ortega, es el cuarto por la derecha. SUR

El Hospital Regional, premiado por el trabajo que realiza con los pacientes de enfermedades raras

Más Visibles distingue también al Hospital 12 de Octubre de Madrid en una gala que se celebró en Palma de Mallorca

José Antonio Sau

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:30

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha sido premiado esta semana por el trabajo que realiza con los pacientes que sufren alguna enfermedad rara, según ... ha explicado a SUR el presidente de la Asociación de Enfermedades Raras Más Visibles, Pedro Lendínez, quien explicó que la entrega de reconocimientos se produjo el pasado jueves, 19 de noviembre, en el Salón de Actos del Hospital Son Llatzer de Palma de Mallorca, al que se trasladó el gerente del centro malagueño, José Antonio Ortega, para recibir la distinción.

