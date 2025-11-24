El movimiento feminista llama a manifestarse este martes contra «las violencias machistas y el negacionismo»

El movimiento feminista malagueño, capitaneado por la Plataforma contra las Violencias Machistas 'Violencia Cero', ha convocado una manifestación para este martes, 25 de noviembre, que ... partirá de la Plaza de la Merced, en el corazón de la capital malagueña, a las siete y media de la tarde. Es una protesta con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que pone el foco, además de en la denuncia y la movilización contra «las violencias machistas», también en el negacionismo que está proliferando de esta realidad. En concreto, las organizaciones convocantes denunciarán «la falta de implementación de políticas públicas firmes y reales, incluido el nuevo pacto de estado contra la violencia machista, el aumento de todas las formas de violencias machistas y los discursos negacionistas». «Las cifras de violencia contra las mujeres son intolerables en democracia, como también lo son la normalización de la violencia estructural que sufrimos diariamente sólo por ser mujeres», reza el manifiesto que se leerá al término de la marcha.

La conmemoración de esta jornada internacional contra la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo tiene lugar en Málaga apenas tres días después del último crimen machista a que se ha asistido en la provincia y en España: María Victoria, de 60 años, fue asesinada a puñaladas este sábado en Rincón de la Victoria. Su exmarido está en prisión provisional, comunicada y sin fianza decretada por el juez este lunes.

5 mujeres asesinadas en Málaga en este 2025 Desde 2003, la cifra asciende a las 62. En España este año son 39 los feminicidios a manos de parejas y exparejas y 1.334 desde el año 2003.

Con María Victoria, ya son cinco las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año en la provincia de Málaga y 39 en el conjunto del Estado. Desde 2003, fecha desde la que data la recogida y publicación de cifras oficiales, han sido 62 las víctimas mortales del machismo en Málaga. En el conjunto de España, desde ese mismo punto en el tiempo, son 1.334 en total. Las víctimas son de todas las edades, pero, de acuerdo con un estudio elaborado por Comisiones Obreras, de las 62 asesinadas en Málaga, el tramo que más víctimas acumula es el que va de los 41 a los 50 años, con 17 mujeres, seguido del tramo de las veinteañeras, entre las que son 16 las asesinadas.

Con ello, Málaga representa, de acuerdo con el mismo estudio de Comisiones Obreras, el 45% de todos los feminicidios en Andalucía. Este sindicato es una de las organizaciones de la sociedad civil que llama a la ciudadanía a sumarse a la manifestación que partirá a las siete y media de la tarde de este martes desde la plaza de la Merced. También ha anunciado ya su asistencia el PSOE, con una comitiva que encabezará el secretario provincial, Josele Aguilar, y la secretaria de igualdad del partido, Yolanda Florido.

En la manifestación, se recordará a Catalina Guillén Balbuena, de 49 años, asesinada en Benalmádena; Pilar Amaya, de 50 años, en Marbella; Zunilda Hoyos, de 43 años, en Fuengirola; Eva, de 83 años, en Marbella; y la última, María Victoria, de 60 años, y asesinada en Rincón de la Victoria. Son los nombres de las cinco mujeres a las que la violencia machista ha segado este año su vida este año en la provincia.

«Justicia y reparación para las afectadas por el fallo de las pulseras»

También, en particular, el colectivo denunciará «el aumento de la violencia sexual por hombres, especialmente por los jóvenes, voraces consumidores de pornografía». E insistirá en la necesidad de mayor compromiso de las administraciones, además de demandar la «inhabilitación de jueces/zas, fiscales y demás operadores jurídicos que incurran en la aplicación machista de la justicia» o «la revisión profunda del sistema VioGen y una gestión transparente y eficaz, justicia y reparación para las mujeres afectadas por el fallo del sistema de pulseras».

Antes de esta cita, por la mañana, por primera vez, el acto institucional para la conmemoración de este día será único, unitario, y no tendrá lugar la habitual peregrinación de autoridades y periodistas de sede en sede, desde la de la Junta al Ayuntamiento, después a la Diputación y para finalizar hasta la Subdelegación del Gobierno. A partir de este año, Consistorio, autoridades provinciales, autónomicas y del Estado central celebrarán un acto conjunto en el Museo de Málaga, lanzando un mensaje de condena unánime contra el machismo y por la igualdad.