Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cabecera de la manifestación del 25 de noviembre del año pasado. Salvador Salas
25-N. Manifestación este martes, a las 19.30 h.

El movimiento feminista llama a manifestarse este martes contra «las violencias machistas y el negacionismo»

La cita es a las siete y media de la tarde en la plaza de la Merced; previamente, por la mañana, las administraciones local, provincial, autonómica y estatal celebrarán un acto conjunto en el Museo de Málaga

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:05

Comenta

El movimiento feminista malagueño, capitaneado por la Plataforma contra las Violencias Machistas 'Violencia Cero', ha convocado una manifestación para este martes, 25 de noviembre, que ... partirá de la Plaza de la Merced, en el corazón de la capital malagueña, a las siete y media de la tarde. Es una protesta con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que pone el foco, además de en la denuncia y la movilización contra «las violencias machistas», también en el negacionismo que está proliferando de esta realidad. En concreto, las organizaciones convocantes denunciarán «la falta de implementación de políticas públicas firmes y reales, incluido el nuevo pacto de estado contra la violencia machista, el aumento de todas las formas de violencias machistas y los discursos negacionistas». «Las cifras de violencia contra las mujeres son intolerables en democracia, como también lo son la normalización de la violencia estructural que sufrimos diariamente sólo por ser mujeres», reza el manifiesto que se leerá al término de la marcha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  3. 3 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  8. 8

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  9. 9 Billetes baratos de Renfe por el Black Friday: 7 euros en Avlo y 19 euros en AVE
  10. 10

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El movimiento feminista llama a manifestarse este martes contra «las violencias machistas y el negacionismo»

El movimiento feminista llama a manifestarse este martes contra «las violencias machistas y el negacionismo»