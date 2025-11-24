Colocan dos grandes pancartas para exigir el tercer carril en la variante de Rincón a Málaga
La acción ciudadana, de autoría desconocida, coincide con una petición en Change.org que ya suma más de 6.000 firmas
Málaga
Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:34
Los ciudadanos afectados por las caravanas diarias en la variante de Rincón de la Victoria para acceder a la capital malagueña comienzan a organizarse ante ... la inacción del Gobierno central para solucionar sus problemas de movilidad viaria.
En este caso, el foco de un grupo de ciudadanos está puesto en lograr que el Ministerio de Transportes acometa un tercer carril en la A-7 a su paso por el municipio rinconero, que ahora mismo sólo tiene dos vías y es claramente insuficiente para todo el tráfico que soporta. Y para ello, personas que no se han identificado han colocado este fin de semana dos grandes pancartas en pasos superiores de la autovía (en La Cala y Añoreta) que reza: «¡¡3er carril ya!!».
Esta es una de las opciones que el estudio encargado por el Ministerio contempla para dar más capacidad a este punto negro de la Gran Málaga, que ya está próximo a concluir y que también evalúa la posibilidad de acometer una Hiperronda para la zona este, igual que existe una por el oeste, entre la capital y Torremolinos, entre otras soluciones posibles.
Esta acción coincide en el tiempo con la petición que ciudadanos afectados han lanzado en la plataforma Change.org, que pide precisamente el tercer carril y que ya suma más de 6.000 firmas (hasta las 10.00 horas de hoy.
«Unámonos para pedir al Gobierno de España que ejecute ese tercer carril entre Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hasta la capital malagueña para poner fin a los atascos y al colapso de tráfico. ¡Firma y ayuda a llevar esta petición a las autoridades para que actúen de inmediato!», reza la reclamación.
