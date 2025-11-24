Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan Carlos Andrés será el ayudante de Funes

El vigués de 50 años fue segundo de Eusebio en la Real Sociedad y el Girona en Primera y también ha estado en el Arocua luso y el América de Cali colombiano, antes de aterrizar en el Málaga

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:26

Juan Carlos Andrés, vigués de 50 años, será el segundo entrenador de la primera plantilla del Málaga en lo que queda de temporada. El técnico ... vigués se incorpora al cuerpo técnico de Funes para aportar su experiencia, una vez que Alejandro Acejo, que había sido el ayudante de Sergio Pellicer se desvinculó de la entidad.

