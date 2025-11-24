Juan Carlos Andrés será el ayudante de Funes

Juan Carlos Andrés, vigués de 50 años, será el segundo entrenador de la primera plantilla del Málaga en lo que queda de temporada. El técnico ... vigués se incorpora al cuerpo técnico de Funes para aportar su experiencia, una vez que Alejandro Acejo, que había sido el ayudante de Sergio Pellicer se desvinculó de la entidad.

Andrés comenzó su carrera profesional en las categorías inferiores del Celta. Posteriormente, dio el salto a la extinta ya Tercera División para dirigir a equipos como el Rápido de Bouzas o el Alondras, en Galicia.

Tras esas experiencias como primer técnico, dio el salto a Primera División como segundo entrenador de la Real Sociedad (en el ciclo 2015-2018 de Eusebio Sacristán), donde coincidio con la etapa de Loren Juarros, ahora en el Málaga, como director deportivo. Posteriormente sucedió lo mismo en el Girona (2018-2019). Además, en el curso 2022-23 entrenó al Compostela (Segunda RFEF).

Fue en la etapa en la Real Sociedad (2015-18) cuando coincidió con Loren Juarros en el club, aval clave para desembarcar en Málaga

Andrés también protagonizó un periplo internacional la temporada pasada como segundo entrenador del Arouca portugués (ayudando al hispano-uruguayo Gonzalo García), y en el presente curso ha formado parte del 'staff' técnico del América de Cali colombiano, esta vez junto al argentino Gabriel Raimondi.

En total, son más 500 partidos como primer entrenador, y 180 encuentros como segundo en categorías como LaLiga, Copa del Rey, UEFA Europa League, Liga portuguesa, Liga Dimayor colombiana y Conmebol Sudamericana.

Funes ya se refirió a este asunto el sábado, en la previa del duelo ante el Mirandés y comentó que «ahora sí hay alguna novedad. Estamos esperando a alguna persona. Creo que cuando demos su nombre va a generar ilusión. A ver si somos capaces de que venga quien queremos. Es una persona con experiencia en fútbol profesional, no sólo en Segunda sino con experiencia en Primera. A mí me haría mucha ilusión, pero no me quiero precipitar porque todavía no hay algo consolidado».

Andrés, que debutará en el banquillo este sábado y ya está en Málaga, se suma al equipo con Dani Jiménez y Julio Rodríguez como preparadores físicos; Caco de la Torre, preparador de porteros, y Capa y Juan Roldán de analistas, más el médico Pablo Campos; el readaptador Juan Antonio Lizana, y los fisioterapeutas Josemi Escobar, Fernando Lacomba y Emilio Merchán.